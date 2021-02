São Paulo faz sondagem por português Vítor Pereira

Com a demissão de Fernando Diniz, Tricolor prioriza um substituto estrangeiro; no mercado interno, Abel Braga agrada

Com a prioridade de contratar um treinador estrangeiro para substituir Fernando Diniz, que foi demitido nesta segunda-feira, o São Paulo procurou mais cedo o português Vítor Pereira. A Goal apurou que, a princípio, houve apenas uma sondagem, na tentativa de conhecer os moldes e os valores de uma eventual negociação.

Bicampeão com o Porto, em 2011/12 e 2012/13, Pereira, de 52 anos, que também já passou por Olympiacos, da Grécia, e Fenerbahce, da Turquia, está livre desde dezembro do ano passado, quando deixou o comando do Shanghai SIPG, da China, onde obteve duas conquistas: a Liga Chinesa (2018) e a Supercopa da China (2019).

Outro “gringo” que está bem cotado nos bastidores do Tricolor é o espanhol Miguel Ángel Ramírez, que deixou o Independiente Del Valle, do Equador, e tem há semanas um acordo verbal apalavrado com o Internacional.

Já no mercado nacional, Abel Braga é um nome que agrada. Perto de levar o Colorado ao título do Brasileirão, o veterano treinador, de 68 anos, tem contrato apenas até 24 de fevereiro e não definiu ainda o futuro. Tem a preferência por permanecer no Brasil e, por isso, rejeitou recentemente uma procura do Al-Nasr, dos Emirados Árabes.