São Paulo esbarra nos altos salários de treinadores portugueses

André Villas-Boas e Vítor Pereira estão fora da atual realidade financeira do Tricolor, que sonha ainda com um estrangeiro

A limitação financeira no São Paulo é o grande obstáculo na busca por um treinador estrangeiro, especialmente português. André Villas-Boas e Vítor Pereira, segundo a Goal apurou, são nomes que agradam, mas têm salários muito acima da realidade do clube. Seria preciso uma “reviravolta” nos bastidores do Morumbi para o quadro mudar a curto prazo.

Com o último ordenado na casa dos 7 milhões de euros (R$ 45 milhões) por temporada, Villas-Boas, que está em processo de rescisão contratual com Olympique de Marselha, da França, não vê com bons olhos trabalhar no Brasil neste momento. Tem mercado na Europa e outros projetos pessoas paralelos.

Depois de três anos no Shanghai SIPG, da China, onde recebia pouco mais de 10 milhões de euros (R$ 64 milhões) por temporada, Pereira está sem clube desde dezembro de 2020. Sonha com uma oportunidade na Premier League, sobretudo porque é agenciado pelo iraniano Kia Joorabchian, que tem moral no futebol inglês. Foi sondado pelo Tricolor no início da semana, mas, até agora, a procura não teve evolução.

Neste mesmo ponto de vista financeiro, outros portugueses renomados nem sequer devem ser cogitados pelo São Paulo, como, por exemplo, Leonardo Jardim, ex-Monaco, da França, e Marco Silva, ex-Watford e Everton, ambos da Inglaterra. São caros e também desejam uma recolocação no Velho Continente.

Entre os possíveis nomes “viáveis” de origem portuguesa, estão livres neste momento: Rui Vitória, ex-Al Nassr, da Arábia Saudita, João Pedro Sousa, ex-Famalicão, de Portugal, Rui Faria, ex-Al Duhail, do Qatar, José Morais, ex-Jeonbuk Motors, da Coreia do Sul, e Pedro Emanuel, que pode estar de saída do Al Ain, dos Emirados Árabes.

Outros alvos e mercado nacional

O espanhol Miguel Ángel Ramírez, que deixou o Independiente Del Valle, do Equador, e tem um acerto verbal com o Internacional, é uma opção que ainda interessa ao São Paulo, mas o cenário não é nada favorável. Já no mercado nacional, o nome de Abel Braga, que caminha para ser campeão do Brasileirão com o mesmo Colorado, agrada bastante. Tiago Nunes, ex-Athletico Parananense e Corinthians, foi oferecido e não está descartado.