Lá vem o Abelão: Inter busca nova redenção e fim de jejum no Brasileiro

Sob o comando de Abel Braga, Colorado engata sequência de vitórias e briga pelo título do Brasileirão, para acabar com o longo jejum na competição

Após a saída de Eduardo Coudet, muitos tiraram o da briga pelo título do Brasileirão. Porém, após algumas rodadas, o Colorado já é o segundo colocado no nacional, apenas um ponto atrás do , com quem terá confronto direto na próxima quarta-feira (20). Com chances reais de conquistar o Campeonato Brasileiro, Abel Braga vai em busca de uma nova redenção no Inter e ainda por cima pode acabar com o jejum do clube na competição.

A história entre Abel Braga e Internacional é bem longa e conta com vários capítulos. Um dos mais bonitos foi escrito em 2006, com os títulos da Libertadores e do . Contudo, até então, o treinador era bastante questionado no clube, principalmente por ser um profissional que nos momentos decisivos saía derrotado.

A fama começava pela derrota de 1989, quando o foi eliminado na semifinal da Libertadores pelo -PAR, já sob comando d Abelão. Mas os questionamentos se tornaram ainda maiores quando o treinador retornou ao Inter, em 2006, vindo de duas derrotas consecutivas em finais da Copa do .

A primeira delas foi em 2004, quando sob o comando do , foi derrotado pelo Santo André. Depois, em 2005, nova derrota na grande decisão, desta vez pelo , diante do Paulista de Jundiaí.

Mas a grande redenção veio no ano seguinte, quando Abelão conquistou a Libertadores da América e o Mundial de Clube pelo Colorado, acabando com toda a desconfiança.

Agora, cerca de 15 anos mais tarde, Abel Braga retornou ao Inter mais uma vez, e novamente sob desconfiança dos torcedores. Apesar de toda a história e dos títulos, o treinador chegou após a saída de Eduardo Coudet, em um momento que a equipe estava voando dentro de campo.

Contudo, o time sentiu a troca de treinadores, o desempenho dos jogadores caiu e, consequentemente, o Internacional despencou na tabela do Brasileirão. Muitos já tiravam o Colorado da briga pelo título, mas hoje a história é bem diferente.

Enquanto São Paulo e Flamengo tropeçavam na competição, Abel Braga engatou uma incrível sequência de seis vitórias seguidas no nacional, igualando sua melhor marca pelo clube no Brasileiro, conquistada também em 2006.

Com isso, o Colorado assumiu a vice-liderança do campeonato, com apenas um ponto a menos do que o São Paulo. Mas além disso, na próxima quarta-feira (20), o clube gaúcho vai ao Morumbi enfrentar justamente o Tricolor paulista, em um daqueles famosos jogos de seis pontos, que pode definir o futuro de ambas as equipes.

Tricampeão nacional, o Inter não ganha um título Brasileiro desde 1979. Agora, com Abelão no comando, o clube tem a chance de acabar com o longo jejum. Essa certamente seria mais uma grande redenção de Abel Braga, para novamente acabar com a desconfiança que gira em torno de seu trabalho.