Quase um ano depois, Diniz corrigiu alguns erros de Cuca no São Paulo - e repete outros

O Tricolor enfrenta o Santos de Cuca neste próximo sábado, às 19h (de Brasília)

Após uma derrota diante do por 1 a 0, no Morumbi, no dia 25 de setembro de 2019, com o time saindo vaiado de campo, o São Paulo anunciou a demissão de Cuca, seu treinador desde o final de março. No dia seguinte, oficializou a contratação de Fernando Diniz, começando uma nova era no Tricolor.

O clube vinha de seis jogos com apenas uma vitória e perigava sair da zona de classificação direta para a . Com Diniz, arrumou a casinha e conseguiu a classificação, ainda que muitos acreditassem que o técnico não duraria mais de um mês no comando da equipe paulista. Quase um ano depois, o "Dinizismo" está prestes a completar seu primeiro aniversário na Barra Funda reencontrando Cuca, seu antecessor no cargo.

Mesmo questionado pela torcida, Fernando Diniz vem em um bom momento no : nas últimas seis partidas do Brasileirão, foram quatro vitórias - com direito a triunfo no clássico Majestoso -, um empate e uma derrota, diante do , onde fez um grande primeiro tempo e a torcida saiu reclamando de decisão polêmica da arbitragem.

Cuca e Diniz são diferentes, claro, e tiveram trajetórias completamente opostas no Morumbi. Ainda assim, os desafios do atual treinador do Tricolor são similares a alguns que o técnico do não conseguiu ultrapassar - mas tem defeitos novos e corrigiu alguns dos problemas dos tempos do "Cuquismo".

O principal desafio que Diniz vem enfrentando talvez tenha sido o principal problema de Cuca: o São Paulo, hoje, alterna momentos bons e ruins dentro da mesma partida. No tropeço diante do RB , foi exatamente isso, com a equipe indo bem no primeiro tempo e tendo um "apagão" no segundo. Foi a mesma coisa com o atual comandante do Santos: as vezes o Tricolor fazia primeiras etapas muito fracas para depois melhorar, como contra Goiás e , ou caía nos momentos finais, como aconteceu diante de , e de Abel Braga.

Ambos os treinadores não conseguiram encaixar Hernanes no time titular - o desempenho do veterano não vem sendo consistente - e sofreram muito no lado esquerdo, com o mesmo Reinaldo. O time de Diniz cria um número de chances muito maior que o de Cuca - e faz mais gols do que a equipe que teve um desempenho muito fraco em 2019 em termos de artilharia -, mas cai muito de produção ao sair atrás no placar. Pato, também, não teve sucesso com nenhum dos técnicos.

E o Hernanes? Hoje não fez uma boa partida, concordam?



Ele até começa bem, agitado, mas vai caindo, será falta de sequência ou idade? — SPFC24HORAS.COM.BR 🇾🇪 (@SPFC24Horas_) September 6, 2020

Por outro lado, corrigiu algumas das aflições de do São Paulo de Cuca: o treinador havia pedido a contratação de Vitor Bueno e Tchê Tchê para a diretoria, mas ambos não conseguiram ir bem. Hoje, encontraram um bom futebol e se tornaram titulares com Fernando Diniz, não com o técnico que os bancou no clube. Raniel, Calazans, outros de seus pedidos, não estão nos planos, enquanto que o atual técnico do Tricolor foi mais "certeiro" com a indicação em Luciano, desempenhando ótimo papel.

Daniel Alves também não havia encontrado sua posição com Cuca e vinha sendo questionado, mas assumiu o protagonismo do meio de campo do São Paulo e é, talvez, o principal jogador do time neste ano. Outro fator que Diniz vem levando a melhor do que Cuca é no aproveitamento das categorias de base: a torcida pedia que atletas como Igor Gomes ganhassem oportunidades, mas o então técnico do clube preferia apostar em veteranos. Agora, jogadores que antes não jogavam como Brenner, Paulinho Bóia, Igor Gomes e Diego Costa vem contribuindo.

Fernando Diniz ainda tem outros problemas a corrigir no São Paulo e o encontro com o Santos de Cuca pode ser fundamental para que o treinador fique mais tranquilo no cargo - o empate diante do RB Bragantino já fizeram as cornetas soarem novamente. Um ano depois, o Tricolor "Made in Cotia" encontra um fantasma de um passado recente que parece fazer muito tempo... e tem uma chance de despachá-lo pela última vez.