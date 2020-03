Dinizismo ou Dinizmo? São Paulo encerra "discussão" sobre estilo de Fernando Diniz

A polêmica sobre qual o termo correto para o trabalho de Diniz no São Paulo movimentou a torcida do São Paulo nos últimos dias

Uma dúvida gerada nos últimos dias nos torcedores do é: é Dinizmo ou Dinizismo? O termo é uma brincadeira dos são paulinos se referindo à filosofia de trabalho de Fernando Diniz.

A discussão foi encerrada pelo próprio clube. Na manhã desta quinta-feira, 26 de março, o São Paulo publicou uma foto dos jogadores nos vestiários do Morumbi ouvindo as palavras do treinador. A legenda do post era: "Dinizismo".

O próprio Fernando Diniz falou sobre a "polêmica" de qual dos termos seria o correto. No entanto, em entrevista ao Sportv nesta quarta-feira, 25, ele ficou em cima do muro. "Eu acho engraçado o que está acontecendo. Nunca promovi esse tipo de assunto. Vou continuar trabalhando e vou deixar para as pessoas que criaram resolverem entre elas", falou o treinador.

O veredito final dado pelo São Paulo repercutiu nos torcedores. Confira:

Vejo Dinizismo de novo nos tt's e fico lembrando que essa época o SPFC já teria feito 5 no River, líder do grupo e a imprensa só falando do que teria contratado 8 zagueiros pra vir jogar no Morumbi — Victor Coelho (@ttmionzinho) March 26, 2020

ACABOU A DISCUSSÃO, SE TA DINIZISMO É ISSO

AAAAAAAAA SAUDADES https://t.co/dctOfC64Ij — Gws 🇾🇪 (@bielwilliansz) March 26, 2020

O Dinizismo venceu — Victor Oliveira (@Ovitu_) March 26, 2020

Ok, vamos seguir a voz do povo.



É Dinizismo. Próximo. https://t.co/6kG1q64Cqi — Corneta Tricolor (@tri_corneta) March 26, 2020

acabou, é oficial! o mundo estava uma loucura mas foi decretado



é dinizismo. — byel (@eaibyel) March 26, 2020

Nós, que sempre apoiamos o revolucionário professor Fernando Diniz, sabemos que o termo correto é Dinizismo. Que Deus perdoe essas pessoas ruins que nos contradizem. — TRI! CÔ! VÔ! 🇾🇪 (@tricovotweets) March 26, 2020

Antes da pausa por conta da pandemia do coronavírus, os "coringas do Diniz" (outro termo que os torcedores são paulinos estão adotando nesta quarentena) deixaram o treinador satisfeito. O tricolor venceu a por 3 a 0, na Libertadores, e o clássico contra o por 2 a 1, pelo .

O está ativo nas redes sociais mesmo sem futebol. Nos últimos dias, o vídeo de Juanfran dando bom dia aos torcedores viralizou, assim como o posicionamento do clube após o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro sobre a quarentena.