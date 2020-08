Hernanes fora do São Paulo? O que se sabe sobre a possível saída do Profeta

Jogador estaria considerando deixar o Tricolor por conta de seu baixo rendimento desde que retornou ao Morumbi

Hernanes não vive um bom momento no há algum tempo e está insatisfeito com isso. Ídolo da torcida Tricolor, o jogador retornou ao Morumbi em 2018 com a missão de ser o grande líder da equipe. Mas após dois anos em baixa, o profeta pode estar repensando seu futuro no clube.

De acordo com informações do GE, Hernanes acredita que está em dívida com o clube e conversa sobre uma possível saída, algo que também não é descartado pelo São Paulo.

A Gazeta Esportiva vai além e afirma que o jogador está disposto a rescindir seu contrato para voltar a morar na , onde jogou por , e entre 2011 e 2015. Segundo o veículo, o jogador já teria manifestado seu desejo à diretoria Tricolor e espera resolver a situação sem criar polêmica.

No início do mês, inclusive, o jornalista italiano Gianluca Di Marzio afirmou que o presidente do Reggina, clube da segunda divisão da Itália, havia feito uma consulta por Hernanes no passado.

O São Paulo investiu cerca de R$ 13 milhões na contratação do Profeta e seu vínculo é válido até dezembro de 2021. Apesar disso, o jogador não vem sendo aproveitado por Fernando Diniz.

Nesta quinta-feira (13), o São Paulo faz sua estreia no Brasileirão contra o Fortaleza, no Morumbi, e Hernanes será desfalque por conta de uma lombalgia. Pelo mesmo motivo, ele ficou de fora dos relacionados para a partida contra o , que acabou sendo adiada após nove jogadores do Esmeraldino contraírem o novo coronavírus.

Mas Hernanes no banco de reservas não tem sido exclusividade de Fernando Diniz. O jogador também não conseguiu se firmar com nenhum treinador desde seu retorno.

Neste ano, Hernanes fez 14 jogos pelo São Paulo e marcou apenas um gol. No total, entre todas suas passagens pelo Morumbi, ele soma 295 jogos e é o jogador do elenco com mais partidas pelo Tricolor.