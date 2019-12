Diniz e Raí ameaçados e vaga na Libertadores: o que está em jogo no São Paulo contra o Inter

Time paulista vem sob grande desconfiança da torcida, tanto pelos resultados quanto pelo desempenho da equipe, que está abaixo do esperado

O São Paulo entra em campo no Morumbi, às 21h (de Brasília), nessa quarta-feira (04) para jogar uma verdadeira final contra o Internacional. Caso o Tricolor paulista vença a peleja, ficará com vaga direta na fase de grupos da da América em 2020. Se o resultado positivo não sair, há grandes chances de que haja uma grande mudança no departamento de futebol e no comando técnico do time.

O Tricolor está em sexto lugar com 57 pontos e uma vitória sobre o rival direto pela vaga fará com que os paulistas cheguem a 60 pontos e impossibilitem o próprio Inter de alcançar os comandados de Diniz na pontuação.

As atenções todas parecem se voltar para Raí. Ele parece ser o mais dependente do resultado para que se mantenha no cargo. Além disso, a permanência de Fernando Diniz parece atrelada ao ídolo são-paulino, que é quem tem bancado o trabalho do treinador.

Uma derrota para o pode derrubar Raí, que já vem pressionado, e, como consequência, Fernando Diniz. Por isso, para a continuidade do trabalho, Diniz necessita urgentemente de uma vitória. Entretanto, mais que um resultado positivo, a equipe do Morumbi precisa de uma atuação que convença o torcedor, que já tem pedido a cabeça de Leco e do treinador.

Diniz precisará ir além das declarações de que o time estaria com "a cara" dele e terá que colocar em campo uma equipe que crie e, especialmente, finalize mais. O tem 6º pior ataque da competição empatado com o Ceará. Ambos marcaram 35 gols, ou seja, menos de um gol por jogo, pois já se foram 36 rodadas do Brasileirão. Além disso, tem o pior ataque dentre os 13 primeiros colocados.