Fluminense anuncia acerto com atacante Brenner, do São Paulo

Jovem de 19 anos chega por empréstimo até o fim da temporada; negócio é independente da venda de Marquinhos Calazans ao time do Morumbi

O anunciou neste sábado (25) a chegada do atacante Brenner, do , por empréstimo até o fim do ano.

Segundo nota publicada pelo clube em seu site, o negócio não tem ligação com a venda do atacante Marquinhos Calazans ao time do Morumbi nesta semana.

Com apenas 19 anos, Brenner não vinha tendo espaço no São Paulo nesta temporada. Ele atuou por apenas 11 minutos neste Brasileirão.

Ao todo ele jogou seis partidas neste ano, sem gols. No ano passado ele entrou em 22 partidas e marcou seis gols.