Diniz radicaliza no intervalo, vira o jogo e coloca São Paulo na briga pelo título

Após terminar o primeiro tempo com placar de 1 a 0 para o Fluminense, treinador do Tricolor trocou três jogadores de uma vez

O é o segundo colocado do Brasileirão 2020. Após bater o por 3 a 1, de virada, o time de Fernando Diniz, que foi personagem central do confronto, chegou aos 16 pontos, um atrás do líder .

O comandante, que correu risco de demissão há algumas semanas e foi alvo de críticas por criar e não marcar como o Manchester City, de Pep Guardiola, radicalizou após os 45 minutos iniciais. No intervalo, Igor Vinicius, Hernanes e Paulinho Bóia deram lugar a Juanfran, Igor Gomes e Brenner. Deu resultado, em menos de cinco minutos, o jogo já estava 2 a 1.

"O aspecto psicológico sempre está envolvido no jogo, é determinante. Eu fiz as alterações, isso mexeu um pouco na estrutura tática do time, mas o que melhorou mais foi o ânimo da equipe, a vontade de fazer gols, de reagir rápido ao perder a bola. Esse aspecto foi diferente no segundo tempo", analisou Diniz.

(Foto: Rubens Chiri/São Paulo/Divulgação)

"O primeiro tempo não agradou, a gente estava jogando de maneira muito lenta, nada a ver com a proposta do nosso jogo. O Juafran jogou bem, o Brenner tem o carisma do gol e está melhorando a parte tática. O Igor é um jogador que trabalha muito, aposto muito, é questão de tempo as coisas virarem para ele. E começou a virar", acrescentou ele.

Diniz deixou para trás a eliminação no para o e certa instabilidade no início da Série A, para garantir boa sequência diante do Sport, Atlhetico Paranaense e , três triunfos seguidos. Na sequência, derrota por 3 a 0 para o e neste domingo (6), consegue vitória que dá confiança ao elenco.

Brenner, que brilhou contra o Corinthians, quando não vinha sendo nem relacionado, novamente foi importante e se mostra como potencial titular da equipe: "Isso devo muito à minha família, ao elenco. Fico feliz de entrar no segundo tempo e ajudar a equipe a sair vitoriosa. Espero manter a sequência. Trabalhando firme para manter o espaço", afirmou ele após a partida.