Quartas de final do Paulista sub-20: onde assistir, jogos, datas e mais informações

O Paulista Sub-20 chega em sua reta final mais quente do que nunca! Com direito a confronto entre x , as quartas-de-finais do maior torneio estadual de base do prometem pegar fogo.

Com transmissão exclusiva do DAZN, os duelos foram determinados pela campanha geral nas outras fases do torneio. (clicando aqui você a classificação das outras etapas do Paulista Sub-20)

O destaque desta fase é certamente o confronto entre a 3ª melhor campanha, o Palmeiras, e a 6ª, o Santos. Com a vantagem de decidir em casa indo para o , os rivais irão se enfrentar com a vaga nas semi-finais do torneio em disputa. Um confronto que, nas categorias de base, já trouxe craques como Gabriel Jesus e Neymar.

O teve a melhor campanha da competição e por isso irá enfrentar a 8ª, o surpreendente São Bernardo. Já o São Paulo (4ª) decidirá dentro de seu famoso CT de Cotia diante do de Ribeirão Preto (5ª). Com o melhor desempenho por uma equipe do interior do estado, o (2ª) irá receber o Ituano, celeiro de nomes como Juninho Paulista e Martinelli.

Abaixo, a Goal lista os detalhes da próxima fase da competição. Confira!

FÓRMULA DE DISPUTA

Os #MeninosDaVila estão voaaaaando no ! 🐳



• Sub-15 4x1 Desportivo Brasil

• São Bernardo FC 2x3 Sub-17

• 0x1 Sub-20



O Sub-15 e o Sub-20 garantiram antecipadamente a classificação para as oitavas do Estadual! pic.twitter.com/twpcEWYEGX

— Santos Futebol Clube (@SantosFC) October 6, 2019

Os oito finalistas do Paulista Sub-20 trilharam um longo caminho antes de chegarem às fases finais do torneio, já que cada um dos clubes já possui 26 jogos na competição.

40 times começaram na disputa pelo Sub 20 de 2019, divididos em cinco grupos com oito times em cada. Separados por um critério de regionalização, tais equipes jogaram entre si em turno e returno, totalizando 14 rodadas.

Os quatro primeiros colocados de cada grupo se classificam diretamente para a segunda fase. Além deles, os quatro melhores quinto colocados também foram para a segunda etapa da competição.

Nesta segunda fase, os 24 classificados foram divididos em seis grupos. Após seis rodadas, se classificaram para a terceira etapa os dois primeiros de cada grupo, além dos quatro melhores terceiros colocados. Na terceira fase, que definiu os classificados para as fases finais, os 16 classificados foram divididos em quatro grupos de quatro. Os dois primeiros de cada um deles se qualificaram para as quartas-de-final.

Clicando aqui, você lê uma descrição mais completa das regras do torneio!

PALMEIRAS X SANTOS

O Palmeiras não teve muitos problemas para chegar até as quartas-de-final do torneio. Com um elenco muito qualificado, recheado de atletas com passagens por inúmeras categorias da seleção Brasileira, o Verdão conseguiu ter a 3ª melhor campanha na competição mesmo tendo se classificado no 2º lugar de seu grupo, na terceira fase.

Com a vantagem de decidir em casa, o Palmeiras terá um páreo duro pela frente: seu rival Santos.

Fora de casa, batemos o XV de Piracicaba, assumimos a liderança do Paulista Sub-20 e avançamos para a próxima fase do estadual ➤ https://t.co/Wo2YQt1FTz#AvantiPalestra #CriasDaAcademia pic.twitter.com/9RFa0sd788 — SE Palmeiras (@Palmeiras) October 7, 2019

O Santos teve uma campanha um pouco mais conturbada antes de chegar as quartas-de-final. Os Meninos da Vila só foram se classificar para a segunda fase após uma vitória na última rodada da primeira etapa, como o 2º melhor quinto colocado. No entanto, a equipe embalou e hoje o Alvinegro Praiano chega como um dos favoritos para conquistar o caneco.

Com os meninos vendo o jovem Tailson ter destaque nos profissionais do clube, é claro que os garotos entrarão com uma motivação a mais para impressionar Jorge Sampaoli e tentar cavar uma vaga no elenco principal do Santos.

O primeiro duelo entre os rivais será disputado no próximo sábado, dia 19, às 15h (de Brasília). O jogo de volta, uma semana depois, no sábado dia 26, também as 15h (de Brasília).

CORINTHIANS X SÃO BERNARDO

O Corinthians está dando um show no Paulista Sub-20. Com a melhor campanha da competição, o , alavancado pelo terceiro maior goleador do torneio, o paraguaio Hugo Sandoval, irá receber o pior qualificado entre os oito, o surpreendente São Bernardo.

O clube da capital tem apenas uma derrota na competição: um Majestoso, válido pela segunda fase. No entanto, isso não tira o brilho da campanha corinthiana, que terminou líder de seu grupo em todas as fases do torneio.

O golaço do Adson para abrir o placar na Fazendinha. Corinthians 1 x 0 , pelo Paulista Sub-20. Imagens da DAZN. #MeuTimão pic.twitter.com/9IEYSsNakg — Andrew Sousa (@_andrewsousa) October 12, 2019

Já o São Bernardo teve uma campanha extremamente inconstante e só foi se classificar para as fases finais na última rodada da competição, com uma vitória por 2 a 0 fora de casa contra seu rival do ABC, o .

Na primeira fase o Tigre do ABC também passou por apuros. O clube, que estava no grupo do Santos, só se classificou com uma vitória na última rodada, diante do Água Santa. Isso mostra que os jovens do São Bernardo já tem certa experiência em decisões.

O primeiro jogo será disputado no próximo sábado, dia 19, às 10h (de Brasília), e o segundo também uma semana depois, no sábado dia 26, às 10h (de Brasília).

SÃO PAULO X BOTAFOGO-SP

O , assim como os seus rivais, está dividido em duas competições: o Paulista Sub-20 e o . Mesmo com o Tricolor atuando com o time reserva em algumas partidas, isso não impediu o Clube da Fé de realizar uma grande campanha, a quarta melhor do torneio.

O atual campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior passou com tranquilidade por todas as fases do torneio, mesmo tendo caído no mesmo grupo que um de seus rivais em todas as etapas da competição. Isso pode ter servido para empolgar a jovem equipe tricolor, já que o São Paulo, em um dos últimos Choque Real, bateu o estrelado Palmeiras por 2 a 0.

No entanto, o Botafogo de Ribeirão Preto tem uma boa equipe, e já bateu o São Paulo nesta competição. Na segunda etapa, os dois rivais caíram no mesmo grupo e o não fez feio: não só passou invicto pelo Tricolor mas conseguiu derrotar a esquadra são-paulina dentro de seus domínios.

PAULISTA SUB-20: Fim de jogo. No interior paulista, Botafogo 1x0 São Paulo #VamosSãoPaulo 🇾🇪



Veja o relato: https://t.co/daNgOw7MvB pic.twitter.com/dawErxSNch — São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 28, 2019

A primeira partida será disputada na tarde do próximo domingo, dia 20, às 15h (de Brasília). O jogo de volta, uma semana depois, no dia 27, também às 15h (de Brasília).

RED BULL BRASIL X ITUANO

É difícil não apontar o Red Bull Brasil como favorito no único duelo entre duas equipes do interior do estado. O atual líder da teve a segunda melhor campanha da competição e eliminou fortes times como o Guarani, semi-finalista nesta última , quando o Bugre ainda contava com Davó, o mais novo reforço do Corinthians.

No último jogo da equipe da Campinas no torneio, o Tourão não teve pena: meteu seis gols na Ferroviária e saiu como o líder de seu grupo.

Com a vitória contra o Santos no Rei Pelé, a base do ITUANO fechou uma espécie de "Grand Slam".

Venceu os 4 grandes do futebol paulista. O Sub 20 venceu também o São Paulo. O sub 17 venceu o Corinthians há duas semanas e o Palmeiras em 2017.

Veja no https://t.co/wZo9IvJjlb pic.twitter.com/q909XC2gAL — Futebol Clube (@ituanooficial) October 14, 2019

O Ituano também parece ter embalado na hora certa. Depois de uma primeira fase mediana e uma segunda etapa muito equilibrada, o de Itu disparou e foi o líder de um grupo que incluia o Santos. Com tradição em revelar jogadores, o Ituano deve ser páreo duro para o Red Bull.

Porém, o retrospecto não é positivo para a equipe dirigida por Juninho Paulista. Na segunda fase, os clubes se enfrentaram duas vezes e o Ituano não conseguiu bater o Red Bull nenhuma vez, com uma derrota em Campinas por 3 a 1 e um empate em Itu de 1 a 1.

A primeira partida será disputada no próximo domingo, dia 20, às 10h (de Brasília). O jogo de volta, uma semana depois, dia 27, também às 10h (de Brasília).

ONDE ASSISTIR?

