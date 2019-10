Corinthians encaminha compra de atacante do Guarani por R$ 4,5 milhões

Também na mira de Cruzeiro e Santos, Matheus Davó, de 20 anos, tem acordo verbal para defender o Timão em 2020

O encaminhou nesta semana a contratação do atacante Matheus Davó, de 20 anos, destaque do na do Brasileirão. A Goal apurou que o acordo ficou apalavrado na última quinta-feira à tarde, tendo o aceitado pagar 1 milhão de euros (R$ 4,5 milhões).

Davó, que também estava na mira de e , tem dois gols em 21 jogos no time principal do Bugre na temporada. No início do ano, brilhou na - balançou a rede em seis oportunidades e ajudou a levar a equipe de Campinas à semifinal da competição pela primeira vez desde 1994.

O Guarani é dono de 60% dos direitos econômicos do jovem atacante. Os outros 40% pertencem à Elenko Sports, que é responsável pela carreira de diversos jogadores corintianos, entre eles Gabriel, Matheus Jesus, Danilo Avelar e Renê Júnior.