Em alta no Arsenal, Gabriel Martinelli recebe sondagem da federação italiana

Jovem brasileiro tem passaporte italiano e pode seguir o caminho de Emerson Palmieri e Jorginho na Azurra

O corre o risco de perder Gabriel Martinelli para a . A Goal apurou que a FIGC (Federação Italiana de Futebol) iniciou os primeiros contatos para discutir a possibilidade de o jovem atacante representar a seleção italiana. O e o estafe do jogador já têm conhecimento do assunto.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Nascido em Guarulhos, região metropolitana de , e dono de passaporte italiano, Martinelli recebeu alguns dias para pensar na decisão, que vai ser tomada em conjunto com a família. A princípio, o atleta que custou cerca de 7 milhões de euros aos gunners não descarta nenhuma alternativa.

Antigo braço direito de Tite na seleção brasileira, Edu Gaspar, hoje diretor de futebol do clube londrino, está por dentro de todo o processo, e por isso pode ser aproveitado a favor da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para convencer o atacante a rejeitar a Azurra.

Mais artigos abaixo

Formado no e vivendo agora boa fase no futebol inglês, o atacante nunca fez um jogo oficial por qualquer seleção de base do Brasil. Viveu a expectativa de ser chamado por André Jardine à pré-olímpica, para os amistosos contra e , nos dias 10 e 14 e outubro, respectivamente, mas ficou fora da lista.

Atualmente, dois jogadores nascidos no Brasil têm feito parte da seleção principal italiana comandada por Roberto Mancini: o lateral-esquerdo Emerson Palmieri e o volante Jorginho, ambos do .