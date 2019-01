DAZN: o que é, como é usado e em quais países o novo serviço de streaming de esportes funciona

Depois de Itália, Espanha, Alemanha, Estados Unidos e Japão, maior serviço de streaming esportivo do mundo chega ao Brasil

Em novembro de 2018, o DAZN, maior serviço de streaming no mundo, anunciou a sua chegada ao Brasil e se juntou aos Estados Unidos, Espanha, Canadá, Itália, Japão, Áustria, Suíça e Alemanha.

Cada mercado tem uma oferta de evento diferente. Enquanto na Espanha, a plataforma adquiriu os direitos da Premier League, Moto GP e Euroleague de Basquete, no Brasil ela tem contrato de exclusividade com a Conmebol pelos direitos da Sul-Americana por quatro temporadas, além da Série A e Ligue 1 até 2021.

COMO FUNCIONA

O serviço de streaming funciona em 1080p, com qualidade HD, em uma variedade de dispositivos que incluem computadores, laptops, telefones celulares, tablets, smart TV e consoles de videogame.

O aplicativo ainda está disponível no sistema Android, bem como em tablets no Google Play e iOS, incluindo iPhone, oPod touch e iPad.

QUANDO ESTARÁ DISPONÍVEL

DAZN será lançada oficialmente no Brasil em março de 2019. Até lá, no entanto, o serviço vai disponibilizar a transmissão dos jogos de PSG e Juventus, em Ligue 1 e Serie A, respectivamente, de forma gratuita na internet, por meio de suas páginas no Facebook e no Youtube.

