Paulista Sub-20 se aproxima das finais: confira classificação, regulamento e destaques

Independentemente do time que você torce, uma das coisas que mais empolga o fã de futebol é a base. Esse lugar tão místico pode trazer para sua equipe o próximo grande jogador, um importante respiro financeiro ou um esquadrão memorável. Esses garotos que chegam das categorias de base já criam um vínculo afetivo com sua torcida.

Seja ele um "Menino da Vila" como Neymar, "#MadeinCotia" como Lucas Moura, "Menino do Terrão" como Marquinhos ou "Cria da Academia" como Gabriel Jesus, os quatro grandes de podem apontar suas equipes de juniores como um dos maiores celeiros de craques do . Assim, não se pode perder uma chance de ver esses jovens antes dos holofotes. O campeonato Paulista Sub-20 está chegando a suas fases finais, com transmissão exclusiva do DAZN.

Assim, para você não perder nada sobre esta competição, a Goal preparou um guia, trazendo o regulamento, a classificação atualizada, a artilharia e alguns destaques do seu time para você ficar de olho. Confira:

Regulamento e datas

De abril a julho, 40 times começaram a disputar o Sub 20 de 2019, divididos em cinco grupos com oito times em cada. Separados por um critério de regionalização, tais equipes jogaram entre si em turno e returno, totalizando 14 rodadas. Dentre esses 40 clubes, estavam os quatro grandes, além de camisas importantes do nosso futebol como a , a Portuguesa, o e o -SP. Os quatro primeiros colocados de cada grupo se classificam diretamente para a segunda fase. Além deles, os quatro melhores quinto colocados também foram para a segunda etapa da competição.

Nesta segunda fase, disputada em julho e agosto, os 24 classificados foram divididos em seis grupos, definidos pela posição na fase anterior. Novamente, esses times se enfrentaram em turno e returno dentro de seus grupos, totalizando seis rodadas. Se classificaram para a terceira fase os dois primeiros de cada grupo, além dos quatro melhores terceiros colocados.

O torneio se encontra atualmente na terceira fase, com 16 equipes, divididas em quatro grupos de quatro, também definidos pela posição na segunda fase. A terceira etapa, iniciada em setembro, irá terminar em outubro e classificar oito clubes, os dois primeiros de cada grupo, para as quartas-de-final.

Nas fases finais, que irão ter seu início em outubro, os oito classificados irão disputar as quartas-de-final, de modo que sobrem apenas quatro clubes. Esses quatro irão se enfrentar nas semi-finais, e eventualmente os dois classificados irão se enfrentar em dois jogos, afim de determinar o campeão da competição. O chaveamento para essas partidas será feito a partir das campanhas gerais dos clubes, de modo que a melhor campanha enfrente a oitava, a segunda, a sétima, e assim em diante. A equipe com a melhor campanha decidirá o segundo jogo em casa.

Classificação

GRUPO A

POS EQUIPE PONTOS JOGOS 1º 10 4 2º -SP 7 4 3º 3 4 4º Guarani 1 4

GRUPO B

POS EQUIPE PONTOS JOGOS 1º 8 4 2º 7 4 3º 3 4 4º Juventus-SP 2 4

GRUPO C

POS EQUIPE PONTOS JOGOS 1º São Paulo 9 4 2º 7 4 3º EC São Bernardo 3 4 4º XV de Piracicaba 2 4

GRUPO D

POS EQUIPE PONTOS JOGOS 1º 9 3 2º 4 3 3º São Bernardo FC 3 3 4º Ferroviária 1 3

Artilharia

POS. JOGADOR CLUBE GOLS MARCADOS PARTIDAS 1 Felipe Micael Mirassol 20 23 2 Chrigor Red Bull Brasil 15 21 3 Hugo Sandoval Corinthians 13 17 =3 Luiz Fernando Grêmio Novorizontino 13 19 5 De Paula Nacional-SP 12 19 6 Allanzinho Santos 11 20 7 Maxuel Primavera 10 11 =7 Weslen São Bernardo FC 10 13 =7 Rafael São Caetano 10 24 10 Lucas Gazal Red Bull Brasil 9 20 =10 Wesley Pinheiro Santos 9 21 =10 Willian Mirassol 9 22 =23 Vitinho São Paulo 6 21 =60 Alanzinho Palmeiras 4 9

Fique de olho

Nós também preparamos uma seção chamada "Fique de olho", onde a Goal aponta pra você aquele garoto que é pra observar mais de perto, talvez, a próxima estrela dos profissionais da sua equipe. Com um jogador de cada um dos quatro grandes, não deixe de conhecer esses destaques da competição.

Hugo Sandoval, Corinthians

O atacante paraguaio Hugo Sandoval não chegou ao Corinthians faz muito tempo. Contratado em um projeto de reconstrução da base corintiana, foi um dos 12 jovens que chegaram ao clube para o sub-20. Com contrato por empréstimo até o fim deste ano, o centroavante já está pedindo passagem. Ambidestro, finaliza muito bem e vem sendo um dos destaques da campanha da equipe paulista na competição, com 13 gols em apenas 17 partidas. Ex-jogador do 13 de Febrero, tem participações em todas as divisões de base da seleção paraguaia.

Gabriel Menino, Palmeiras

Na quarta posição do , o Palmeiras vem dividindo seu elenco para jogar as duas competições em alto nível. Um dos garotos que mais se destacam nesse Palmeiras misto é Gabriel Menino, meia de 19 anos. É um meiocampista moderno, daqueles que marcam bem e pisam na área com qualidade. Além disso, a promessa do Palmeiras se notabiliza por um potente chute de fora da área e uma qualidade de passe impressionante.

Sub-20 do Palmeiras vencendo o por 1 a 0. Jogo transmitido pela Band.



Gabriel Menino, Ângulo, Patrick e Alan não podem ficar fora do elenco profissional. — Análise (@AnaliseVerdao) September 22, 2019

Allanzinho, Santos

Allanzinho tem 19 anos e já tem um fã declarado muito importante: Jorge Sampaoli. O veloz ponteiro do Santos impressionou o treinador e chegou até a ser relacionado em algumas partidas da equipe principal, mas não foi utilizado. Um dos principais jogadores da melhor campanha do Alvinegro Praiano no Paulista Sub-20 em muitos anos, já que a equipe do litoral não chegava as fases finais desde 2016, Allanzinho é o típico jovem atacante revelado pelo Santos nos últimos anos: muito rápido, com um bom drible e muita frieza para finalizar. Afinal de contas, o jovem já tem 11 gols no torneio.

Rodrigo Nestor, São Paulo

Outro que deve ser olhado com carinho é Rodrigo Nestor, mas esse já é lugar-comum falar, todos sabemos que tem potencial para ser craque, um possível camisa 10 de nível mundial. Se cuidarem direito desse menino, vai ser fantástico no futuro. — Gabriel Fuhrmann (@gabrielfuh_) April 29, 2019

Rodrigo Nestor não é surpresa para nenhum torcedor do São Paulo que acompanha a base com mais carinho. O volante foi um dos grandes destaques da campanha que venceu a no começo do ano, e já é muito pedido no elenco profissional, seguindo os passos de meiocampistas de Cotia como Casemiro, Luan e Liziero. Um dos jogadores mais técnicos do grupo tricolor, tem uma qualidade de passe assustadora e um belo chute. Além disso, faz o elemento surpresa muito bem, com vários gols neste ano, mesmo jogando como segundo volante.

