Quantos gols Romário fez na carreira? Veja os números por times, competições e mais

Os números podem variar, mas o Baixinho é um dos maiores artilheiros da história do futebol brasileiro e mundial

Herói do tetra, dono de estátua no , quinto maior goleador do Flamengo... Que Romário de Souza Faria é um dos maiores artilheiros da história do futebol nem seu mais ferrenho crítico discute. Mas afinal: quantos gols ele fez?

Se levar em consideração apenas jogos oficiais, o Baixinho fez "somente" 747 gols entre 1985 e 2009. Já levando em consideração amistosos e jogos Sub-23, a conta, segundo dados da revista Placar, pula para 902. Por fim, os dados que os fãs de Romário e ele mesmo mais gostam incluem os gols marcados em jogos festivos e antes de se profissionalizar: neste caso, foram 1002 tentos anotados

Veja abaixo mais detalhes sobre a goleadora carreira de Romário!

Mais times

ROMÁRIO: QUANTOS GOLS POR CLUBES?

Romário tem 905 gols pelas próprias contas apenas em sua trajetória por clubes. Ela inclui desde os 385 tentos anotados pelo Vasco até um feito pelo Adelaide, da , já na reta final da carreira. Veja o top 5 abaixo!

VASCO

O Baixinho iniciou a carreira profissional no Cruzmaltino e ao todo teve três passagens, com 385 gols marcados no total - inclusive o "gol mil", contra o Sport, pelo Brasileirão de 2007.

FLAMENGO

🇧🇷 Romário no PSV em 1989 pic.twitter.com/Uo04ygDwmf — Guia do Futebol ➕ (de 🏠) (@GuiaFutebolPlus) February 9, 2020

O Baixinho conquistou títulos mais relevantes no Vasco, mas não deixou de brilhar com a camisa do arquirrival. Foram ao todo 204 gols pelo entre 1995 e 1999.

Foram cinco temporadas no futebol holandês e expressivos 165 gols. Romário foi tricampeão nacional pelo PSV.

BARCELONA

Foi uma passagem curta, mas vitoriosa pelo Camp Nou, que inclusive deu a Romário o título de melhor jogador do mundo. Ele fez 53 gols pelo Barça entre 1993 e 1994.

FLUMINENSE

O Tricolor é o quinto clube onde Romário mais balançou as redes. Foram 48 gols entre a chegada, em 2002, e a saída, em 2004 (após breve passagem pelo futebol do ).

Mais artigos abaixo

ROMÁRIO: QUANTOS GOLS COM A CAMISA DA SELEÇÃO BRASILEIRA?

Considerando apenas jogos oficiais, Romário anotou 55 gols vestindo a amarelinha. Já contando amistosos e jogos Sub-23, o número vai para 82.

ROMÁRIO: QUANTOS GOLS EM COPAS DO MUNDO?

Infelizmente, Romário só jogou mesmo a Copa de 1994. Foi o destaque do tetra e o artilheiro do na competição, com cinco gols, sendo um na estreia contra a , um no segundo jogo, contra , um no terceiro, contra a , um contra a , nas quartas de final, e um contra a Suécia, na semifinal.

ROMÁRIO: GOLS POR COMPETIÇÃO

Romário marcou 290 gols no , disparado o torneio que mais viu o artilheiro balançar as redes. O top 5 tem ainda amistosos (160), Campeonato Brasileiro (156), (98) e Campeonato Espanhol (39).

ROMÁRIO: AS MAIORES VÍTIMAS

O , único grande do Rio que não viu Romário vestir a camisa, e o Olaria são os clubes que mais sofreram com o Baixinho - levaram 34 gols cada. Na sequência aparecem América (31), (24), (23) e (22).