Quem são os maiores artilheiros da história do Flamengo?

Saiba quem são os jogadores que entraram na lista do clube rubro-negro em todos os tempos e também no Século XXI

Diversos grandes jogadores já passaram pelo Flamengo desde 1912, com muito destaque, títulos e, principalmente, gols. Mas até entre os grandes, existem aqueles que se destacam mais e se colocam como os maiores goleadores de todos os tempos do Rubro-Negro carioca. Mas, afinal, quem são os maiores artilheiros da história do clube?

Pela história recente, é claro que o nome de Gabigol será lembrado por muitos. Mas apesar de o atacante de apenas 26 anos não cansar de bater recordes com a camisa do Fla, ele ainda está longe de entrar na seleta lista dos maiores artilheiros da história do clube - mesmo já tendo ultrapassado os 150 gols pelo Fla.

Contudo, considerando apenas o Século XXI (ou seja, a partir de 2001), o atual camisa 10 conseguiu se isolar como maior artilheiro do Flamengo neste período - o gol que sacramentou esta marca veio contra o Palmeiras, na Supercopa do Brasil 2021. Desde então, continua a abrir distância na liderança deste ranking - veja os números mais abaixo. No Brasileirão, Gabigol também já garantiu seu lugar no Top 5 de grandes goleadores na história do Rubro-Negro.

Atualizado em 31 de janeiro de 2024 às 22h35 (de Brasília)

POS. JOGADOR GOLS (séc. XXI) 1 Gabigol 154 2 Pedro 106 3 Bruno Henrique 87 4 Renato Abreu 73 5 De Arrascaeta 63 6 Obina 47 =6 Vagner Love 47 =6 Léo Moura 47 9 Hernane Brocador 45 =9 Edílson 45 =9 Everton Ribeiro 45

Mas quando toda a história do Flamengo é contabilizada, Gabigol ainda não tem os tentos necessários para estar entre os cinco maiores goleadores do Rubro-Negro de todos os tempos. Com Zico e Romário no grupo, confira também os principais nomes que estão no coração da torcida rubro-negra em toda a história!