Quantos gols Pedro marcou na carreira?

Veja quantos gols o atacante marcou na carreira, até agora, por Flamengo, Fluminense, Fiorentina e seleção brasileira olímpica

Pedro pede passagem na seleção brasileira? Um dos maiores artilheiros do Brasil em 2020, mesmo atuando na reserva de Gabigol durante boa parte da temporada, o atacante cada vez mais se coloca como um dos principais centroavantes para o futuro do futebol mundial.

Tendo surgido muito bem no Fluminense, passou rapidamente pelo Fiorentina, da Itália, e foi contratado pelo Flamengo. Hoje, com 23 anos, já até foi convocado pelo técnico Tite para a seleção brasileira.

Os seus números são bons: 68 gols em 175 jogos defendendo Flamengo, Fluminense, Fiorentina e seleção brasileira olímpica. Desta forma, a Goal mostra para o leitor como os tentos estão divididos até o momento.

Quantos gols marcou no Brasileirão e na Serie A?

Pedro brilhou pelo Flamengo na campanha do título em 2020 (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

No Campeonato Brasileiro, Pedro já marcou 31 gols em 82 partidas, com 17 tentos pelo Fluminense e 14 pelo Flamengo. Sua melhor temporada, até agora, aconteceu em 2020, quando balançou as redes por 13 vezes jogando pelo Rubro-Negro e foi o sétimo maior goleador do torneio - empatado com Diego Souza e Vina -, além de ter ficado com o título.

Já na Europa, teve menos sucesso: em quatro jogos na Serie A italiana, não marcou gols.

Quantos gols Pedro marcou na Libertadores e na Sul-Americana?

Pedro é arma importante do Flamengo na Libertadores (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

Já que pela Fiorentina, Pedro não chegou a jogar competições europeias, o atleta só tem experiência jogando em torneios continentais na América do Sul.

Pelo Flamengo, na Libertadores, são quatro gols em 10 jogos. Já na Copa Sul-Americana, marcou três vezes em 11 partidas, todas pelo Fluminense. Ainda tem um gol em dois jogos na Recopa.

Quantos gols Pedro marcou na Copa do Brasil?

O atleta também já entrou em campo na Copa do Brasil (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Por mais que tenha atuado tanto por Fluminense quanto pelo Flamengo na Copa do Brasil, Pedro ainda não conseguiu chamar tanto a atenção na competição.

O matador tem apenas três gols em 11 jogos na competição.

Quantos gols Pedro marcou em estaduais?

Foram dez gols de Pedro pelo Fluminense no Campeonato Carioca (Foto: Buda Mendes/Getty Images)

Outros 21 de seus gols, em 45 jogos, foram marcados em estaduais: são dez tentos pelo Fluminense e 11 pelo Flamengo.

Pedro também é bicampeão do Campeonato Carioca pelo Rubro-Negro.

Quantos gols Pedro marcou na seleção brasileira?

Pedro já começa a balançar as redes com a canarinho (Foto: Ricardo Nogueira/CBF)

Pedro, muito pedido na seleção brasileira, também já vai começando a deixar a sua marca.

Pela seleção principal, atuou apenas uma vez, em 2020, mas passou em branco. Já pela seleção olímpica sub-23, marcou quatro gols em nove jogos - deve estar presente na lista de André Jardine para os Jogos Olímpicos de Tóquio.

Quantos gols Pedro marcou por ano?

Pedro viveu o melhor ano de sua carreira no Fla, em 2020 (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Desde que surgiu em 2016 no Fluminense, Pedro parece evoluir a cada ano. Agora, já consolidado, procurar quebrar sua marcas e ser cada vez mais goleador.

Veja o raio-x de gols de Pedro ano a ano:

2016: 0 gols (4 jogos pelo Fluminense)

0 gols (4 jogos pelo Fluminense) 2017: 7 gols (35 jogos pelo Fluminense)

7 gols (35 jogos pelo Fluminense) 2018: 19 gols (40 jogos pelo Fluminense)

19 gols (40 jogos pelo Fluminense) 2019: 7 gols (14 jogos pelo Fluminense, 4 pela Fiorentina e 7 pela seleção brasileira olímpica)

7 gols (14 jogos pelo Fluminense, 4 pela Fiorentina e 7 pela seleção brasileira olímpica) 2020: 23 gols (54 jogos pelo Flamengo e 1 pela seleção brasileira)

23 gols (54 jogos pelo Flamengo e 1 pela seleção brasileira) 2021: 12 gols (14 jogos pelo Flamengo e 2 pela seleção brasileira olímpica)

