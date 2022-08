Quantos dias faltam para a Copa do Mundo de 2022?

Com uma nova data de abertura, a Copa do Mundo de 2022 já está se aproximando; confira

Diferente das outras edições, a Copa do Mundo de 2022, que acontece no Qatar, será realizada entre os meses de novembro e dezembro. Com todas as seleções classificadas, os torcedores de todo mundo estão ansiosos para a bola rolar na competição. Mas, afinal, quantos dias faltam para o início da competição?

Abaixo, a GOAL te mostra quantos dias faltam e qual será o jogo de abertura da Copa do Mundo de 2022.

Quantos dias faltam para a Copa do Mundo?

Hoje, exatamente 12 de agosto, faltam 100 dias para a abertura da Copa do Mundo de 2022. Até lá, serão 14 semanas para o grande dia de estreia da competição, que acontece em 20 de novembro, um domingo.

A partida de abertura será entre o Qatar, país-sede, e o Equador, um dos representantes da América do Sul, às 13h (de Brasília).

Quais são os grupos da Copa do Mundo?

Grupo A

Qatar

Equador

Senegal

Holanda

Grupo B

Inglaterra

Irã

Estados Unidos

País de Gales

Grupo C

Argentina

Arábia Saudita

México

Polônia

Grupo D

França

Dinamarca

Tunísia

Austrália

Grupo E

Espanha

Alemanha

Japão

Costa Rica

Grupo F

Bélgica

Canadá

Marrocos

Croácia

Grupo G

Brasil

Sérvia

Suíça

Camarões

Grupo H

Portugal

Gana

Uruguai

Coreia do Sul

Quando o Brasil estreia na Copa do Mundo?

(C)Getty Images

A seleção brasileira, classificada no Grupo G, fará sua estreia apenas no dia 24 de novembro, uma quinta-feira, às 16h (de Brasília), contra a Sérvia.