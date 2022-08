A entidade deve antecipar o jogo entre Qatar e Equador para dia 20 de novembro, um domingo, para ser o jogo de abertura da competição

A Fifa deve mudar a data do início da Copa do Mundo do Qatar para um dia antes do planejado. A ideia da entidade é antecipar a partida entre Qatar e Equador para dia 20 de novembro, um domingo, às 21h do horário local, 15h no horário de Brasília.

Inicialmente, o duelo estava previsto para acontecer na segunda-feira, dia 21 de novembro, às 19h do horário local, 13h no horário de Brasília, depois da tradicional cerimônia de abertura. Além disso, os primeiros jogos seriam entre Holanda e Senegal, Inglaterra e Irã e, depois, entre Estados Unidos e País de Gales na programação inicial.

Dessa forma, a pedido do país-sede, a entidade deverá antecipar o jogo do Qatar para um dia antes. As duas equipes envolvidas, porém, já concordaram com a mudança por acharem ser mais adequado realizar a cerimônia de abertura antes do primeiro jogo da competição, conforme o ge.com noticiou.

Agora, a proposta será analisada nesta quinta-feira (11) pelo Bureau do Conselho da entidade, um órgão formado pelos presidentes das seis confederações do continente. Caso a mudança seja confirmada, a partida entre Holanda e Senegal deverá sofrer uma alteração para um horário de maior audiência na Europa e na África.

A mudança, no entanto, fará com que a Copa do Mundo tenha 29 dias, com a final marcada para o dia 18 de dezembro, no Lusail Stadium.