Quanto custa Neymar e quanto o PSG espera para vender o brasileiro?

Dono do clube francês indica possível saída do brasileiro, mas não vai ser barato tirá-lo de Paris

O parece ter aberto de vez as portas para que Neymar deixe o clube antes da próxima temporada do futebol europeu. Segundo o L'Equipe, o clube francês espera uma grande oferta para vendê-lo, mas não a qualquer preço.

O jornal francês indica que o PSG só topará ceder Neymar se receber algo próximo dos 222 milhões de euros (R$ 973 milhões) que gastou para tirar o brasileiro do em 2017.

Mas será que o valor do atacante ainda é o mesmo daquela época? Neymar perdeu grandes partes das duas temporadas que disputou em Paris por lesões sérias no pé. Ele também se envolveu em polêmicas no vestiário e fora do campo: teve rusgas com Edinson Cavani e Julian Draxler, deu um soco em um torcedor, foi suspenso por xingar árbitros da Champions League e agora enfrenta uma grave acusação de estupro.

Segundo o site Transfermarkt, especializado em valor de jogadores de futebol, Neymar está no valor mais alto da sua carreira: 180 milhões de euros (R$ 786 milhões), 80 milhões de euros a mais do que era a avaliação do site sobre ele em 2017.

Já o Observatório do Futebol do CIES considera que o valor do brasileiro caiu. Em 2017 o grupo o avaliava em 200 milhões de euros, mas agora seus algoritmos o colocam na casa dos 150 milhões de euros.

Em qualquer uma das avaliações Neymar, mais ou menos valorizado que no passado, é ainda um dos jogadores mais caros do mundo e o PSG não vai deixar que ele saia por pouco dinheiro.

No fim de semana o dono do , Nasser Al-Khelaifi disse estar farto do comportamento de alguns jogadores. "Eles não estão lá para agradar a si mesmos. E se eles não concordarem, as portas estão abertas. Tchau! Eu não quero mais comportamentos de estrelas”

Todos interpretaram isso como um recado a Neymar, que é especulado no Barcelona e no .