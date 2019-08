Real, Barça, Atlético: os 10 times da Europa que mais gastaram em reforços

A torcida do Real esperava uma revolução no elenco, mas isso custou caro aos cofres merengues

A seis dias do encerramento do mercado, a torcida do continua pedindo contratações e Zinedine Zidane conta com um milagre de última hora. A realidade, no entanto, se mostra fechado para contratações no momento, a menos que surja uma oportunidade irrecusável. A intenção do time é seguir para a temporada com os 27 jogadores que tem disponíveis no elenco.

Ainda que a sensação por parte dos torcedores não seja a melhor, o clube já investiu 305 milhões de euros (mais de 1,4 bilhão de reais) nesta janela, o que faz do Real Madrid a equipe que mais gastou dinheiro para a próxima temporada. Atento a toda situação envolvendo Neymar e qualquer deslize que os permitam contratar Pogba, não se prevê qualquer movimentação do clube até 2 de setembro, embora Mariano ainda possa ser negociado.

O Real é de longe quem mais gastou dinheiro, impulsionado pela contratação astronômica de Eden Hazard, por 100 milhões de euros. O clube da capital espanhola só perde este posto se a ida de Neymar ao se concretizar. A negociação gira em torno de 160 milhões de euros, mas o valor pode ser menor caso o Barça inclua alguns jogadores no pacote. Porém, o reforço mais caro deste mercado foi, até agora, do vizinho do Real, o , que investiu 126 milhões de euros em João Félix, jóia portuguesa que estava no .

Além de ser quem mais gastou, o Real pouco vendeu e no balanço fica com um déficit de 190 milhões de euros. Este é outro motivo para que os diretores merengues estão tranquilos nestes últimos dias de agosto. E é muito pouco provável que o clube venda Gareth Bale e James Rodríguez, jogadores cotados no início da janela para sair. Não chegaram ofertas interessantes e a decisão do clube foi mantê-los no elenco.

Clubes que mais gastaram nesta janela

Real Madrid

Gastos: 305,50 milhões de euros

Reforço mais caro: Eden Hazard ( ) - 100 milhões de euros

Recebidos: 115 milhões de euros

Balanço: -190,50 milhões de euros

Barcelona

Gastos: 255 milhões de euros

Reforço mais caro: Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) - 120 milhões de euros

Recebidos: 154,90 milhões de euros

Balanço: -100,10 milhões de euros

Atlético de Madrid

Gastos: 243,50 milhões de euros

Reforço mais caro: João Félix (Benfica) - 126 milhões de euros

Recebidos: 331,10 milhões de euros

Balanço: +67,60 milhões de euros

Gastos: 188,50 milhões de euros

Reforço mais caro: Mathiijs De Ligt ( ) - 85 milhões de euros

Recebidos: 201,50 milhões de euros

Balanço: +13 milhões de euros

Gastos: 168 milhões de euros

Reforço mais caro: Rodri (Atético de Madrid) - 70 milhões de euros

Recebidos: 69 milhões de euros

Balanço: -99 milhões de euros

Gastos: 159 milhões de euros

Reforço mais caro: Harry Maguire ( ) - 87 milhões de euros

Recebidos: 65 milhões de euros

Balanço: -94 milhões de euros

Gastos: 155 milhões de euros

Reforço mais caro: Romelu Lukaku (Man. United) - 65 milhões de euros

Recebidos: 51,60 milhões de euros

Balanço: -103,40 milhões de euros

Gastos: 152,40 milhões de euros

Reforço mais caro: Nicolas Pépé ( ) - 80 milhões de euros

Recebidos: 50,30 milhões de euros

Balanço: -102,10 milhões de euros

Gastos: 151 milhões de euros

Reforço mais caro: Jules Koundé (Bourdeax) - 25 milhões de euros

Recebidos: 100,20 milhões de euros

Balanço: -50,80 milhões de euros

Gastos: 148,60 milhões de euros

Reforço mais caro: Wesley ( ) - 25 milhões de euros

Recebidos: -

Balanço: -148,60 milhões de euros

