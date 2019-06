Neymar rebate acusação de estupro, diz ter caído em armadilha e mostra suposta conversa

Acusado de estupro, atacante do PSG diz que foi vítima de uma armadilha e publica suposto diálogo com menina que registrou boletim de ocorrência

Neymar se pronunciou na madrugada deste domingo sobre a acusação de estupro feita contra ele por uma mulher na última sexta-feira. O jogador, concentrado com a na Granja Comary em preparação para a , publicou um vídeo em sua conta no Instagram falando sobre o caso. Ele diz ter sido vítima de tentativa de extorsão, afirma ter caído em uma armadilha e nega ter cometido o crime.

O caso foi revelado no último sábado pelo UOL. Um boletim de ocorrência foi registrado na última sexta-feira (31), em , acusando o jogador de estupro. Horas depois de a notícia ser divulgada, Neymar se pronunciou pelas redes sociais e também por meio de um comunicado oficial.

"O que aconteceu no dia foi uma relação entre homem e mulher, dentro de quatro paredes. Algo que acontece com todo casal. E no dia seguinte não aconteceu nada demais. A gente continuou trocando mensagem, ela me pediu uma lembrança para o filho e eu ia levar. E bom, agora fui pego de surpresa", disse Neymar em trecho do vídeo.

Depois da declaração, Neymar mostrou a suposta conversa com a mulher que registrou o Boletim de Ocorrência. Nesse diálogo, aparentemente mantido pelo Whatsapp, Neymar e a mulher conversam desde março deste ano. Neymar teria se oferecido para ajudá-la com as despesas de uma viagem a Paris, onde eles se encontraram, de acordo com a versão apresentada por Neymar.

O jogador, pelo diálogo publicado por ele, teria se encontrado no dia 15 de maio com a mulher. No dia seguinte, ainda segundo Neymar, eles continuaram conversando por aplicativo, com a mulher convidando-o novamente para vê-la no hotel, insistindo para que tivessem outro encontro. Ela teria insistido para que ele a visse mais algumas vezes e levasse vinho e uma caixa de som ao segundo encontro, naquela noite. Embora tenha dito que iria ao hotel, ele parece não ter comparecido, de acordo com a suposta troca de mensagens.

"Apesar de ter ficado surpreso com a notícia, os fatos já eram de conhecimento do atleta e do seu estafe, tendo em vista que há poucos dias foi vitima de tentativa de extorsão, praticada por um advogado da cidade de São Paulo, que, segundo a sua versão, representava os interesses da suposta vitima", diz parte do comunicado oficial divulgado pelo estafe de Neymar.

Veja o comunicado oficial na íntegra:

"Comunicado Oficial

Foi divulgado hoje, há algumas horas, uma noticia envolvendo o Atleta Neymar Jr., sob a acusação de estupro. A suposta vitima, inclusive, registrou Boletim de Ocorrência, amplamente divulgado na imprensa. Apesar de ter ficado surpreso com a notícia, os fatos já eram de conhecimento do Atleta e do seu estafe, tendo em vista que há poucos dias foi vitima de tentativa de extorsão, praticada por um advogado da cidade de São Paulo, que, segundo a sua versão, representava os interesses da suposta vitima. Os advogados do atleta foram imediatamente comunicados e desde então estão adotando todas as providências pertinentes

Diante do infeliz, ilegal e ultrajante acontecimento, repudiamos completamente as injustas acusações e, sobretudo, a exposição na imprensa de uma situação extremamente negativa. Todas as provas da tentativa de extorsão e da inexistência de estupro serão apresentadas à Autoridade Policial oportunamente.

Assessoria de Imprensa NR Sports"