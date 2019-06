Neymar perde mais uma para as lesões, seu marcador mais implacável

O camisa 10 foi cortado da Copa América de 2019 após sofrer uma lesão no ligamento do tornozelo e aumenta um longo histórico

Neymar foi cortado da seleção brasileira e não disputará a de 2019, que acontecerá dentro de nosso país entre 14 de junho e 7 de julho. O camisa 10 deixou o gramado do estádio Mané Garrincha nos primeiros minutos do amistoso contra o Qatar, quarta-feira (05), com dores no tornozelo direito e teve o corte confirmado na madrugada desta quinta. Está longe de ser uma novidade. Se há um marcador implacável dentro de campo para ele, são as lesões.

Desde 2014, quando disputou dentro do a sua primeira grande competição como protagonista da seleção, Neymar foi um dos grandes jogadores mundiais que mais passaram tempo no departamento médico para tratar de problemas físicos. Na época, o meia-atacante já havia deixado o para vestir a camisa do , em um futebol europeu de maior intensidade – que reflete bem a realidade mundial do esporte em seu mais alto nível.

“Em relação ao Neymar, eu trabalhei por dois anos com ele no Santos. O jogador não se machucava. Está se machucando demais”, avaliou Muricy Ramalho, treinador campeão da Libertadores com o jogador no Santos, em comentário feito durante transmissão no SporTV. De fato, considerando o período do brasileiro na Europa, já podemos dizer que o maior craque do país nestes últimos anos perdeu mais de um ano corrido de sua carreira considerando todos os problemas físicos que teve.

Sem contar ainda com o rompimento no ligamento do tornozelo direito, sofrido enquanto buscava se reequilibrar após disputa com um adversário qatari, Neymar já perdeu cerca de 200 dias em um período no qual se recuperava de lesões desde o problema na coluna, sofrido após dura entrada do colombiana Zuñiga no Mundial de 2014, que o tirou de combate da Copa que terminaria no 7 a 1 sofrido para a .

Principais lesões

Lesão na coluna (2014) – 30 dias

Entorse no tornozelo (2014) – 7 dias

Ruptura no tendão do adutor (2015) - 7 dias

Fratura no metatarso (2018) – 90 dias

Fratura no metatarso (2019) – 85 dias

Poucos craques do mundo sofreram tantos problemas físicos quanto o brasileiro. Pela seleção, os jogos mais importantes perdidos por causa de problemas físicos foram os válidos pela de 2014 – onde o Brasil teve o seu principal craque até as quartas de final. Mas a forma como ele chega para defender a camisa canarinho já não é das melhores desde o ano passado, quando não estava nas melhores condições para o Mundial de 2018 enquanto se recuperava da primeira lesão no metatarso do pé direito. Na preparação para esta Copa América de 2019, se apresentou após sofrer o mesmo problema e ainda deu um susto depois de ter sentido o joelho em uma atividade.

Desde que chegou ao futebol europeu, somando todas as suas lesões Neymar ficou fora de um total de 76 partidas: quase duas temporadas inteiras para um jogador profissional. Em campo, quando sua preocupação é apenas jogar bola poucos marcadores conseguem parar o craque brasileiro, mas o que tem mais sucesso nesta missão são as lesões.