Cavani volta a falar sobre polêmica de pênalti com Neymar: "O responsável era Emery"

Jogador diz ainda que eliminação para o Barcelona na Champions League tirou o seu sono

Neymar e Cavani protagonizaram em 2017 um momento de tensão com a camisa do . Ambos queriam bater o pênalti contra o e, como já sabido, a polêmica se arrastou por dias no clube parisiense.

Quase dois anos depois do ocorrido, o uruguaio voltou a falar sobre o assunto e indicou de quem foi a culpa sobre o transtorno causado no elenco do PSG.

"Emery era o responsável nesse momento. Sem cobrar nada de ninguém, é algo que tem que sempre estar claro", disse o atacante em entrevista à ESPN.

"Quando isso aconteceu, eu disse a Neymar 'Sou eu quem bate os pênaltis' e então houve uma troca de palavras. Então, no vestiário, eu disse a ele o que pensava. Desde então, Emery disse que os pênaltis seriam batidos porNeymar e o perguntei por quee disse a ele que havíamos decidido assim com ele há um ano. E aí ele me disse que estava indo contra ele. No final, eu disse 'não se preocupe, Neymar vai bater'", revelou Cavani.



O uruguaio comentou ainda que o episódio foi um dos piores momentos com a camisa do PSG, junto com a eliminação para o no ano anterior, pela .

"Esse jogo me afetou muito. Foi um jogo terrível, porque ninguém esperava o que aconteceu e eu comecei a não conseguir dormir. Passava as noites lendo em casa e comecei a me preocupar, porque iam passando asnoites e não podia dormir nunca", disse.

"Chegava 8h30 e dormia, mas claro, tive que ir treinar, conversei com o médico e ele queria me acalmar, ele me deu uma pílula e eu lentamente comecei a dormir", concluiu Cavani.