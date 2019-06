Briga com Neymar foi sobre coisa de jogo, conta Draxler

Alemão confirma que situação foi resolvida no vestiário e que problema ganhou destaque na imprensa por ser com brasileiro

Em entrevista ao jornal Kicker, o meia Julian Draxler confirmou uma discussão com Neymar durante a derrota por 3 a 2 do contra o .

"Eu tive um desentendimento com ele do jeito que sempre acontece, só que quando isso acontece com Neymar ganha repercussão na imprensa", reconheceu o alemão.

O entrevero foi revelado pelo diário Le Parisien. A publicação ainda revela que ambas as partes se resolveram depois da partida. Ainda segundo o veículo francês, Draxler teria se irritado pelo individualismo do brasileiro, que retrucou: "Quem é você para falar comigo assim?".

"Se você não concorda, então você tem que dizer, não importa quem enfrenta você, era sobre uma coisa durante o jogo, ele estava nervoso, eu estava nervoso, uma palavra levou a outra... Nada de grave, na verdade, mas já mostrou que não estávamos mentalmente em um bom momento", completou o camisa 23.

Vale lembrar que o PSG terminou a temporada com o vice-campeonato da Copa da e que, após o jogo, Neymar criticou a postura dos jovens jogadores do elenco parisiense.