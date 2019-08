PSG recusa proposta do Barcelona por Neymar; sorteio da Champions pode ter nova reunião

Segundo a imprensa francesa, o PSG continua pedindo 220 milhões de euros e descarta o empréstimo de Dembélé e Rakitic

O recusou mais uma oferta do Barcelona, que era de 160 milhões de euros pagos em dois anos e incluia a possibilidade de abaixar o preço com o empréstimo de Ousmane Dembélé e a ida em definitivo de Iván Rakitic. Mas durante a noite desta quarta-feira o PSG descartou vender Neymar com estas condições, segundo RMC e L’Équipe. A justificativa da recusa seria a falta de tempo para negociar com os dois jogadores envolvidos na negociação, que não estariam dispostos a sair de . Desta forma, o PSG voltou a pedir os mesmos 220 milhões de euros que pagou por Neymar em 2017.

O PSG só ouvirá novamente alguma proposta pelo brasileiro se os catalães satisfazerem os desejos econômicos pedidos. Inicialmente aberto a receber jogadores em troca de Neymar, a possibilidade deste tipo de negociação foi descartada nas últimas horas, já que o mercado fecha no dia 2 de setembro. Em mensagens privadas no Instagram, Dembélé, um dos principais nomes que o Barcelona gostaria de envolver na negociação, disse ao jornalista Pierre Menès, do Canal +: “Eu não quero me transferir. 80% do que dizem sobre mim é mentira”. O francês foi uma aposta do Barça quando Neymar saiu, mas não vingou e seu comportamento irrita os dirigentes do clube.

O desejo tanto do Barcelona quanto de Neymar é acelerar ao máximo a negociação, para que o brasileiro possa se apresentar o quanto antes e que vá para a seleção brasileira como jogador do Barça. Nesta quinta-feira, quando ocorre o sorteio dos grupos da , o presidente do Barcelona Josep Maria Bartomeu espera retomar as conversas com a diretoria do Paris Saint Germain. Ele é um dos mais interessados na volta do jogador ao Camp Nou e a intervenção dele na negociação é vista como decisiva pelos dirigentes blaugranas, embora ele não tenha participado diretamente das últimas negociações.