“Não aguento mais comportamento de estrelas”, diz dono PSG

Nasser Al-Khelaifi garantiu que vai cobrar mais dos jogadores de sua equipe na próxima temporada

Dono do , Nasser Al-Khelaifi está farto do comportamento de “estrela” de alguns de seus jogadores e promete pulso firme para a próxima temporada. E quem não gostar, pode preparar as malas para deixar a capital francesa.

As declarações foram dadas em uma entrevista para a France Football que será publicada integralmente nesta terça-feira (16). Na conversa, Al-Khelaifi também comemorou a chegada do brasileiro Leonardo para o cargo de diretor técnico do clube.

“Ele terá todos os poderes esportivos (...) Leo, esse é o meu cara. Ele é incrível. Tenho confiança total nele (...) Sua autoridade natural fará bem a todos, especialmente aos jogadores”.

Estes jogadores, contudo, serão mais responsabilizados por resultados negativos, nas palavras de Al-Khelaifi. Na última temporada, o foi eliminado nas oitavas de final da depois de uma derrota por 3 a 1 no jogo de volta em que tinha vantagem pelo triunfo por 2 a 0 dentro da .

Os jogadores terão que assumir suas responsabilidades ainda mais do que antes. Deve ser completamente diferente. Eles terão que fazer mais, trabalhar mais (...) Eles não estão lá para agradar a si mesmos. E se eles não concordarem, as portas estão abertas. Tchau! Eu não quero mais comportamentos de estrelas”.

As falas de Al-Khelaifi chegam na esteira de uma notifica, publicada neste domingo (16) pelo L’Equipe, afirmando que os franceses estariam dispostos a negociar Neymar. Por outro lado Kylian Mbappé colocou o seu futuro em aberto e disse que deseja “mais responsabilidade”.