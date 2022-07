Qual número Yuri Alberto vai usar no Corinthians?

Reforço do Timão foi apresentado, mas ainda não definiu qual camisa vai usar; veja algumas opções

Yuri Alberto é reforço do Corinthians para a sequência da temporada, e depois de tanto esperar o anúncio, agora o torcedor alvinegro aguarda para saber qual será a camisa utilizada pelo centroavante. Isso porque, mesmo já tendo sido apresentado oficialmente, ele ainda não escolheu seu número.

Já foram duas aparições oficiais de Yuri Alberto pelo Corinthians - uma no treino aberto realizado na Neo Química Arena e outra em sua apresentação oficial, ambas na última sexta-feira (9) -, mas ainda não definiu seu número. Nas duas ocasiões, as camisas não estavam estampadas.

Assim, fica a dúvida para o torcedor, semelhante ao que aconteceu com Roger Guedes na última temporada, sobre qual será o número escolhido por Yuri Alberto para ter em seu uniforme do Timão.

Ao longo de sua carreira, o centroavante usou as camisas de número 9 e 11, no entanto, no Corinthians, as duas estão ocupadas, por Roger Guedes e Giuliano, respectivamente. Assim, Yuri Alberto deve ter que escolher outra numeração.

Muito se falou sobre a possibilidade de Yuri assumir a camisa 7, que hoje é ocupada por Luan. O meia-atacante não entra em campo desde fevereiro, e está sem ser relacionado há algum tempo, e já caiu no desgosto da torcida, que espera por sua saída. Segundo informações da ESPN, porém, o Timão não deve "tirar" a camisa do jogador para entregá-la ao novo contratado.

O portal Meu Timão, em suas redes sociais, sugeriu quatro opções disponíveis para Yuri Alberto, os números 13, 17, 40 e 77. Os dois primeiros são mais usuais no futebol, o terceiro vagou agora com a saída do jovem goleiro Guilherme, enquanto o 77, que até pouco era de Jô, seria representativo pelo título do Campeonato Paulista conquistado pelo Corinthians naquele ano, que encerrou um longo jejum de conquistas do time.

Algumas pessoas em redes sociais ainda apostam em um número bastante diferente e original, como o 123 adotado por Roger Guedes em seu primeiro ano no Timão, já que a 23, que ele gostava, já era do lateral Fagner.

Caso opte por um número acima de 50, Yuri Alberto precisaria usar outra camisa na Libertadores, que não permite nada superior a esse número. Nesse caso, a camisa 31, liberada por Gustavo Mantuan, de saída por empréstimo ao Zenit, como parte do negócio para trazer o centroavante, poderia ser uma opção.

Confira a numeração dos jogadores do Corinthians para 2022:

1 - Ivan (de saída)

2- João Pedro

3 - Robson Bambu

4 - Gil

5 - Maycon

6 - Lucas Piton

7 - Luan

8 - Renato Augusto

9 - Roger Guedes

10 - Willian

11 - Giuliano

12 - Cássio

14 - Guilherme Biro

15 - Paulinho

16 - Léo Maná

18 - Júnior Moraes

19 - Gustavo Silva

20 - Matheus Araújo

21 - Rafael Ramos

22 - Carlos Miguel

23 - Fagner

24 - Cantillo

25 - Bruno Méndez

26 - Fábio Santos

27 - Bruno Melo

28 - Adson

29 - Roni

30 - Robert Renan

31 - Gustavo Mantuan (de saída)

32 - Matheus Donelli

34 - Raul Gustavo

36 - Breno Bidon

37 - Du Queiroz

39 - Xavier

41 - Felipe Augusto

42 - Giovane

47 - Wesley