Luan completa 20 jogos sem ser relacionado e deve ser negociado pelo Corinthians

Luan ainda não jogou sob o comando de VP. Corinthians busca negociar o jogador, que interessa ao Bahia, na próxima janela.

Luan realmente está fora dos planos de Vítor Pereira no Corinthians. Contratado a peso de ouro para a temporada de 2020, o camisa 7 não é relacionado para uma partida do Timão desde o dia 20 de abril, quando ficou no banco de reservas contra a Portuguesa-RJ, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Desde então, passaram-se 20 jogos e Luan sequer apareceu na lista de relacionados do treinador Vítor Pereira. Para o jogo deste sábado, contra o Fluminense, o Timão teve 11 desfalques e, mesmo assim, o camisa 7 não foi convocado para o duelo.

Vale lembrar que Luan está em condições normais de jogo, sem qualquer tipo de lesão. Sendo assim, sua ausência é por opção técnica de Vítor Pereira, que chegou a comentar a situação do meia no começo de junho.

“Luan já esteve pelo menos três vezes para ser escalado e, no último momento, vai para o departamento médico. Era para vir, mas, no último treino, queixou-se de dores e foi para o departamento médico. Tem ficado fora de muito treino, pouco tempo trabalhando comigo”, disse VP em coletiva.

Com isso, a tendência é de Luan ser negociado pelo Corinthians na próxima janela de transferências. O que complica um possível negócio, porém, é o alto salário do camisa 7. Como mostrou a GOAL, o Bahia tem interesse na contratação do jogador.

Em 2022, Luan entrou em campo em apenas três oportunidades, todas elas no Campeonato Paulista. O meia ainda não jogou um minuto sequer sob o comando de Vítor Pereira.