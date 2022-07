Centroavante chega ao Timão com a missão de ser o “homem-gol” da equipe treinada por Vítor Pereira

Na última quarta-feira (29), houve o anúncio oficial do empréstimo de Yuri Alberto para o Corinthians. A confirmação inicial foi feita pelo Zenit, que inclusive já divulgou uma arte oficial com Ivan e Gustavo Mantuan como atletas do clube russo.

A Fiel espera que o centroavante possa resolver um problema crônico do Timão nos últimos anos, relacionado ao comando de ataque. Mas o torcedor terá que aguardar algumas semanas para ver o novo reforço em campo. Isso porque ele só poderá jogar quando a janela de transferências do exterior abrir no Brasil.

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Quando Yuri Alberto estreia pelo Corinthians?

FK Zenit

Apesar de já ser jogador do Corinthians, Yuri Alberto não poderá ter sua estreia nos próximos dias. Isso ocorre pois o centroavante veio de um clube estrangeiro.

Assim, deve esperar a janela de transferências internacionais ser aberta, no dia 18 de julho, para ter sua regularização oficializada. Com isso, sua estreia só deve ser realizada contra o Coritiba, pelo Brasileirão, no dia 20 de julho.

Quais competições Yuri Alberto poderá jogar?

Ricardo Duarte/Internacional/Divulgação

Assim que estiver com condições de jogo, tanto físicas como legais, Yuri Alberto poderá reforçar o elenco do Corinthians no Brasileirão Série A.

Na Copa do Brasil, caso o Timão confirme sua vaga nas quartas de final contra o Santos, ele também poderá ser inscrito para a próxima fase.

Mais artigos abaixo

Para atuar pela Libertadores, Yuri Alberto irá torcer para que o Corinthians elimine o Boca Juniors. Assim, ele poderá entrar nas quartas de final. O regulamento da competição permite troca de até três jogadores inscritos para esta fase.