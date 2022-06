Corinthians encaminha renovação de Mantuan antes de troca por Yuri Alberto

Para ter Yuri Alberto, Timão deve ceder Mantuan e Ivan ao Zenit. Contratos serão de empréstimo com opção de compra em valores fixados.

Yuri Alberto por Gustavo Mantuan e Ivan é a troca entre Zenit e Corinthians que está cada vez mais próxima de ser concretizada. Os três jogadores serão emprestados por um ano, com opção de compra com valores fixados, como soube a GOAL.

Para liberar Gustavo Mantuan para o Zenit, o Timão decidiu ampliar o vínculo do atacante, que tem validade até janeiro de 2025. Com a renovação encaminhada, Mantuan terá contrato com o Timão até 2027. A informação foi divulgada pelo canal Cola, Fiel!, no YouTube e confirmada pela GOAL.

Com 90% dos direitos econômicos de Mantuan, o Corinthians pode ganhar uma bolada caso seja vendido ao clube russo. O jogador deve ter opção de compra na casa dos 10 milhões de euros (R$ 55,2 milhões) no negócio por Yuri Alberto.

Ivan, contratado pelo Corinthians em janeiro deste ano, também será negociado nos mesmos moldes. Oriundo da Ponte Preta por um valor menor que R$ 10 milhões, o goleiro terá opção fixada em um valor bem maior que a sua contratação, mas que ainda não foi revelado. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o valor previsto está na casa dos 5 milhões de euros (R$ 27,6 milhões).

Yuri Alberto foi vendido ao Zenit pelo Internacional por 25 milhões de euros, em janeiro deste ano. O clube russo vai emprestar o atacante ao Timão com um valor menor do que pagou ao Colorado.

Em entrevista no último sábado, após o empate em 0 x 0 contra o Santos, Duilio Monteiro Alves falou sobre a negociação. O presidente do Corinthians admitiu conversas, mas não confirmou um acerto.

“Não quero falar nada, pra não criar expectativa e atrapalhar a negociação. Então a gente espera aí nos próximos dias ver se vamos ter sucesso. O Corinthians não está tentando comprar o Yuri, se existir alguma coisa ele virá por empréstimo. E não quero falar mais sobre isso. Peço desculpa, até pra não esconder informação. Não posso falar mais nada sobre a negociação. Então prefiro falar quando as coisas estiverem concretizadas e se Deus quiser com sucesso. Mas não dá pra gente prever, não existe prazo para isso”, disse o presidente na zona mista.