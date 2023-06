Qual vai ser o número da camisa de Messi no Inter Miami?

Clube parece ter "reservado" a camisa 10 ao atacante argentino nesta temporada

Depois de jogar no Barcelona e no Paris Saint-Germain, Lionel Messi seguirá sua carreira atuando no Inter Miami, time da Major League Soccer, dos Estados Unidos. Entre os diversos assuntos que pairam sua ida à liga norte-americana, os torcedores já se movimentam para comprar ingressos para as partidas e, claro, adquirir a camisa da nova equipe do argentino.

Acontece que, no Barcelona, Messi ficou conhecido por utilizar o icônico número 10, que ficou eternizado na memória dos torcedores catalães após os diversos títulos conquistados, por mais de uma década.

No PSG, porém, o craque não pôde utilizar essa numeração, que pertencia ao atacante Neymar, e passou a adotar o número 30 nos últimos dois anos. Segundo a imprensa francesa, o jogador brasileiro até chegou a oferecer a camisa 10, mas o craque optou por escolher um novo número.

No Inter Miami, seu novo clube, no entanto, Messi não terá esse problema. Isto porque a equipe norte-americana decidiu "congelar" essa numeração após a aposentadoria do atacante argentino Gonzalo Higuaín, ex-companheiro de Messi, que marcou 29 gols durante sua passagem na equipe, na temporada passada.

A diretoria, então, resolveu guardar a camisa 10 justamente para sua mais aguardada contratação. Até o momento, não se sabe quando Messi desembarcará em Miami ou fará sua estreia pela equipe. Fato é que ele encontrará seu tradicional número para fazer sua estreia na MLS.