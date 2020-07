Globo, liminar contra o Flamengo e briga na Justiça: como fica a disputa?

Clube rubro-negro perde ação na Justiça, mas diz que Globo desistiu de ação e o liberou para fazer suas transmissões do Campeonato Carioca

O conseguiu nesta quinta-feira, 2, uma liminar na Justiça proibindo o Flamengo de transmitir seus jogos no . A decisão, tomada pelo desembargador Ricardo Couto de Castro, diz que o clube rubro-negro terá que pagar multa de R$ 2 milhões pela exibição ou reexibição do duelo da última quarta-feira entre Flamengo e Boavista, que quebrou recordes no YouTube.

A emissora havia entrado na semana passada com um pedido de liminar para impedir a transmissão da partida pela FlaTV, canal oficial do no YouTube. Embora o Flamengo não tenha contrato de direito de transmissão com a Globo, o Boavista tem, o que não permitiria ao clube rubro-negro transmitir a partida, na visão do clube da Gávea.

A Medida Provisória assinada pelo Presidente Jair Bolsonaro abriu brecha para que o Flamengo negocie os direitos de transmissão de suas partidas como mandante com qualquer emissora e até mesmo exiba seus jogos em seus canais oficiais na internet.

Mais times

No entanto, pouco antes da decisão do desembargador nesta quinta-feira, a Globo anunciou a rescisão do contrato de transmissão do Campeonato Carioca, informando que pagará os valores referentes a 2020 aos 11 times de competição com os quais tinha acordo - a exceção era justamente o Flamengo.

O Flamengo, por sua vez, não deve ter problemas com a Justiça. Rodrigo Dunshee de Abranches, vice-presidente geral e da Procuradoria Geral do Flamengo, anunciou em seu Twitter que a Globo desistiu do processo contra o clube, mesmo com a decisão favorável à emissora.

Mais artigos abaixo

A GLOBO desistiu do processo contra o Flamengo. O Flamengo concordou. Estamos livres para negociar nossos jogos e também para passar na FlaTV! Não há mais dúvidas!! Ninguém mais pode nos impedir. Parabéns a todos, em especial ao Landim, que lutou muito por isso. TMJ 🔴⚫🔴⚫ — Rodrigo Dunshee de Abranches (@roddunshee) July 2, 2020

De acordo com a declaração de Dunshee, conclui-se que a Globo liberou o Flamengo para transmitir ou reprisar suas partidas pela FlaTV ou por outra emissora. Tal desistência da Globo livaria o Flamengo de pagar a multa milionária.

A decisão da Globo de romper com o Campeonato Carioca faz com que o Flamengo fique livre para exibir suas partidas do Estadual da maneira como bem entender, seja pela FlaTV ou negociando com outra emissora/plataforma.

Da mesma forma, a tendência é que os outros clubes do Carioca procurem formas alternativas de transmitir seus jogos, seja com outras emissoras/plataformas, seja por meio de seus canais de TV, a exemplo do que fez o Flamengo.