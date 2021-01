Quais os desfalques do Palmeiras para a final da Libertadores?

Felipe Melo, Gustavo Gómez e Patrick de Paula são alguns dos jogadores que trabalham para retornar a tempo da grande decisão contra o Santos

O aguarda ansioso pela final da Libertadores da América, contra o , que acontece no próximo dia 30 de janeiro, no estádio do Maracanã. Mas apesar da ótima fase vivida pelo time de Abel Ferreira, o treinador português poderá ter alguns desfalques importantes para montar sua equipe para a grande decisão, principalmente no sistema defensivo.

A primeira grande dúvida é Felipe Melo, que fraturou o tornozelo em novembro do ano passado. Após a lesão, o tempo de recuperação previsto para o jogador de 37 anos era de até quatro meses. Contudo, após a ótima evolução apresentada, o Palmeiras já trabalha com a possibilidade de contar com o defensor na final da Libertadores. Mesmo assim, as chances disso acontecer ainda são remotas.

No último sábado (16), Felipe Melo voltou a treinar com o restante do grupo na Academia de Futebol e realizou as atividades em tempo integral, apenas 68 dias após a grave lesão. Já na segunda (18), ele foi relacionado para o clássico contra o , que terminou com goleada Alviverde, mesmo sem ainda ter condições de jogo.

O jogador vem sendo avaliado diariamente pelo Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras, mas sua presença na decisão contra o Santos é tratada com cautela, para que ele possa estar presente na final da Copa do Brasil ou em uma eventual disputa do Mundial de Clubes, caso o Palmeiras se classifique.

Além de Felipe Melo, Gustavo Gómez é outra preocupação de Abel para o sistema defensivo. O zagueiro teve uma lesão na virilha esquerda diagnosticada no último dia 13 de janeiro, durante a partida de volta da semifinal da Libertadores, contra o .

Contudo, os exames constataram uma contusão de grau leve e o defensor é esperado para retornar nos próximos dias. Assim, a princípio, ele deve estar à disposição de Abel Ferreira para a final da Libertadores.

Além deles, Patrick de Paula e Gabriel Verón, duas das maiores promessas do elenco Alviverde, sentiram desgaste muscular durante a vitória sobre o Sport, no dia 9 de janeiro. Com isso, a dupla perdeu o confronto decisivo contra o River Plate e o clássico contra o Corinthians, mas também trabalham para retornar a tempo de disputar a tão sonhada final.

Por fim, outra boa surpresa pode ficar por conta do atacante Wesley. Lesionado desde o dia 8 de novembro, o jovem também está tendo uma recuperação mais rápida do que o previsto inicialmente e pode acabar pintando entre os relacionados para a grande decisão do próximo dia 30.