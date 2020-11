Felipe Melo lesionado: quanto tempo ele ficará de fora?

Volante do Palmeiras teve fratura confirmada no tornozelo e não joga mais em 2020; confira o tempo de recuperação do capitão Alviverde

O terá um desfalque importante para os próximos meses: trata-se do volante Felipe Melo, que teve fratura no tornozelo esquerda confirmada. Apesar de o tempo de recuperação ser demorado, o jogador se mostrou confiante de que ainda pode retornar aos gramados antes do tempo previsto.

A lesão do capitão Alviverde aconteceu no último domingo, dia 7 de outubro, durante a vitória de 1 a 0 diante do Vasco da Gama, em São Januário, partida que marcou a estreia do treinador português Abel Ferreira.

No segundo tempo, Neto Borges caiu sobre a perna do volante causando uma forte torção em seu tornozelo. Logo depois do lance, Felipe Melo alegou fortes dores aos médicos do clube. Mesmo assim, até tentou seguir em campo, mas sem conseguir apoiar seu pé no chão, acabou substituído e saiu carregado por seus companheiros rumo ao vestiário. Após deixar a partida, o jogador de 37 anos já iniciou o tratamento com uma bota ortopédica e aplicando gelo no local.

Então, nesta segunda-feira (9), os exames confirmaram fratura no tornozelo esquerdo, obrigando o volante a passar por mais uma cirurgia em sua carreira.

Quanto tempo Felipe Melo ficará de fora?

A recuperação de uma fratura nunca é simples, e o tempo estimado para Felipe Melo retornar aos gramados gira em torno de três a quatro meses. Com isso, o volante corre o risco de não atuar mais pelo Palmeiras nesta temporada.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, os campeonatos que Alviverde paulista ainda disputa terminam apenas em 2021. A última rodada do Brasileirão está marcada para acontecer no dia 24 de fevereiro, enquanto as finais da Copa do e da Libertadores devem acontecer antes desta data.

Portanto, se a recuperação de Felipe durar realmente quatro meses, ele não voltará a atuar pelo Palmeiras nesta temporada. Mesmo assim, o volante se mostrou confiante de que pode retornar antes deste período.

Na manhã desta terça-feira (10), poucas horas após a cirurgia, o jogador e sua esposa, Roberta Nagel, postaram uma série de vídeos em seus Stories, do Instagram, mostrando detalhes do processo operatório.

"Muita gente falando que acabou a temporada, não acabou não", enfatizou o jogador confiante em sua rápida recuperação. Ele ainda agradeceu o fato de a fratura não ter sido das mais sérias.

Quais as opções do Palmeiras para o lugar de Felipe Melo?

De volta a sua posição de origem, Felipe Melo estava atuando novamente como volante desde a demissão de Vanderlei Luxemburgo. Sem o capitão em campo pelos próximos meses, o treinador português Abel Ferreira terá soluções formadas na base do clube.

Além de Patrick de Paula, que foi uma das sensações da equipe durante o título do Campeonato Paulista, mas não vinha sendo utilizado nos últimos jogos, o técnico pode contar com Danilo, outro jovem que vem surpreendendo positivamente a comissão técnica.

Ainda para a posição de volante, o Palmeiras conta com Ramires e Gabriel Menino, por mais que não tenham o mesmo poder de marcação dos jogadores mencionados acima.