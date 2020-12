Final da Copa do Brasil 2020: jogos, datas, times, mando de campo e mais

Falta pouco para sabermos quem vai ser o grande campeão desta edição do torneio

A Copa do Brasil 2020 já está se aproximando da grande decisão. Apenas quatro times seguem na competição, disputando as duas vagas para a grande final do maior torneio de clubes do país.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Grêmio, São Paulo, Palmeiras e América-MG estão na semifinal, ainda em busca do título. Os Tricolores se enfrentam nas semis, assim como os alviverdes. O jogo de ida será nesta quarta-feira, 23 de dezembro, enquanto a volta será no dia 30.

Mais times

Neste ano atípico, por conta da pandemia de Covid-19, a final será realizada apenas em 2021, mas a expectativa já está grande. Pensando nisso, a Goal já está se adiantando e te conta tudo sobre a decisão, veja:

Quando será a final da Copa do 2020?

A decisão da é feita em dois jogos, de ida e volta, de forma que os dois times tenham um jogo realizado em casa.

A CBF agendou os confrontos para 3 e 10 de fevereiro de 2021, com os estádios a serem definidos dependendo dos finalistas. O time que decide em casa é definido por meio de um sorteio.

Onde assistir à final da Copa do Brasil 2020?

Os direitos de transmissão da Copa do Brasil pertencem ao Grupo Globo, que pode escolher em quais dos seus canais vai transmitir - Rede Globo, SporTV e Premiere FC, um em TV aberta, outro em TV fechada e o último em pay-per-view.

Quem pode chegar à final da Copa do Brasil 2020?

, , e são os times que ainda estão na disputa pelo título de campeão da Copa do Brasil de 2020. São quatro times tradicionais do país, com grande história de conquistas, portanto, independente de quem forem os finalistas, devemos ter dois grandes jogos.

Podemos ter o clássico Choque-Rei entre São Paulo e Palmeiras na final, podemos ter o Tricolor gaúcho empatando com o como maior vencedor do torneio e até um campeão inédito.

Mais artigos abaixo

Todos os campeões da Copa do Brasil

1989 - Grêmio (vice: Sport)

1990 - (vice: )

1991 - (vice: Grêmio)

1992 - (vice: )

1993 - Cruzeiro (vice: Grêmio)

1994 - Grêmio (vice: Ceará)

1995 - (vice: Grêmio)

1996 - Cruzeiro (vice: Palmeiras)

1997 - Grêmio (vice: Flamengo)

1998 - Palmeiras (vice: Cruzeiro)

1999 - Juventude (vice: )

2000 - Cruzeiro (vice: São Paulo)

2001 - Grêmio (vice: Corinthians)

2002 - Corinthians (vice: )

2003 - Cruzeiro (vice: Flamengo)

2004 - Santo André (vice: Flamengo)

2005 - Paulista (vice: Fluminense)

2006 - Flamengo (vice: )

2007 - Fluminense (vice: )

2008 - Sport (vice: Corinthians)

2009 - Corinthians (vice: Internacional)

2010 - (vice: )

2011 - Vasco (vice: )

2012 - Palmeiras (vice: Coritiba)

2013 - Flamengo (vice: -PR)

2014 - (vice: Cruzeiro)

2015 - Palmeiras (vice: Santos)

2016 - Grêmio (vice: Atlético-MG)

2017 - Cruzeiro (vice: Flamengo)

2018 - Cruzeiro (vice: Corinthians)

2019 - (vice: Internacional)

Os maiores campeões da Copa do Brasil

Com um título a mais do que o Grêmio, o Cruzeiro é o time que mais vezes levantou a taça da Copa do Brasil.