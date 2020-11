Quais jogadores do Palmeiras foram diagnosticados com a Covid-19?

Até o momento, cinco atletas do Alviverde paulista foram confirmados com o novo coronavírus; confira quais jogos eles podem perder

Após o surto interno de Covid-19 no Santos, entre jogadores e membros da comissão técnica, o também já tem cinco atletas confirmados com o novo coronavírus.

A informação foi divulgada pelo próprio clube nesta sexta-feira (13), através de comunicado oficial. Até o momento, apenas jogadores foram diagnosticados com a doença, sem qualquer tipo de informação sobre outros integrantes do clube.

Com isso, o técnico Abel Ferreira terá certos problemas para escalar a equipe para a próxima rodada do Brasileirão, contra o Fluminense. Os cinco jogadores contaminados se juntam aos atletas convocados para suas respectivas seleções e aos lesionados, como Felipe Melo e Wesley, totalizando ao menos 11 ausências.

Além deles, Luiz Adriano e Zé Rafael se recuperam de pequenos problemas físicos correm para voltar a tempo para o duelo deste sábado (14).

Quem são os jogadores do Palmeiras diagnosticados com a Covid-19?

Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Até o momento, cinco jogadores foram confirmados com o novo coronavírus. São eles: Luan, Gabriel Menino, Danilo, Rony e Gabriel Silva.

O primeiro caso positivo foi o de Luan, no início desta semana. Titular no jogo contra o , no último domingo (8), o zagueiro foi afastado do restante do elenco e nem chegou a atuar contra o Ceará, pela Copa do Brasil. Ele está isolado em um hotel e apresenta sintomas leves.

Então, nesta quinta-feira (12), Gabriel Menino, que estava com a seleção brasileira para a disputa das Eliminatórias, também foi diagnosticado com a doença e foi cortado às pressas para entrar em isolamento.

Nesta sexta, o Palmeiras ainda confirmou os casos de Danilo, Rony e Gabriel Silva, que assim como Gabriel Menino, estão assintomáticos.

“Os atletas Danilo, Rony e Gabriel Silva foram diagnosticados com Covid-19 nos testes desta quinta-feira (12), estão assintomáticos e foram prontamente isolados. O clube permanecerá com o protocolo de segurança para mitigar o risco de novas infecções”, informou o clube em comunicado.

Os jogadores com Covid-19 serão desfalque por quanto tempo?

Não existe um prazo concreto para que os jogadores diagnosticados com a Covid-19 sejam integrados novamente ao restante do elenco. Para isso, cada um deles terá que apresentar resultado negativo nos testes para o novo coronavírus.

O Palmeiras segue realizando dois testes por semana, sempre após partidas. O primeiro deles costuma acontecer às segundas-feiras, enquanto o segundo geralmente é realizado entre quinta e sexta-feira, dependendo da rodada.

Independentemente disso, para a partida contra o , neste sábado (14), todos estão descartados. Para o duelo diante do Ceará, na próxima quarta-feira (18), pelas quartas de final da Copa do Brasil, novos testes serão realizados, mas é pouco provável que algum deles já esteja liberado para atuar. Como Luan foi o primeiro a ser diagnosticado, a tendência é que ele também seja o primeiro a retornar.

Os próximos jogos do Palmeiras