Lesionado, Gustavo Gómez pode jogar a final da Libertadores pelo Palmeiras?

O capitão alviverde deixou o duelo semifinal contra o River Plate na maca

O passou por vários sustos contra o , no jogo de volta das semifinais da Libertadores que levou o lado alviverde à grande decisão mesmo com derrota por 2 a 0 no Allianz Parque – no placar agregado, os paulistas levaram a melhor por 3 a 2. Um destes sustos foi a lesão sofrida por Gustavo Gómez, principal nome da zaga palestrina.

Quando o jogador paraguaio caiu no chão, o Palmeiras perdia por 1 a 0. O relógio marcava 41 minutos do primeiro tempo. Gómez deixou o campo na maca, substituído por Luan Garcia, e logo depois o time treinado por Abel Ferreira sofreu o segundo gol – dando um caráter ainda mais tenso ao confronto. Se já estava sofrendo com o seu capitão em campo, o conjunto palmeirense teve uma realidade ainda mais difícil após a saída de Gómez. Se o futebol não contasse com a tecnologia do VAR, que cumpriu muito bem o seu papel, a tendência seria até uma goleada sofrida para o River Plate – que teve um gol anulado e dois pênaltis desmarcados após revisão do auxiliar de vídeo.

A classificação veio, com o saldo dos 3 a 0 obtidos na superando a derrota no Allianz Parque. Mas em meio ao alívio geral e da felicidade por voltar a uma decisão de Libertadores após 20 anos, o torcedor palmeirense ainda tinha motivos para preocupação: Gustavo Gómez, afinal de contas, pode desfalcar o Palmeiras na finalíssima marcada para 30 de janeiro no Maracanã?

Jogador tem lesão na virilha esquerda

Gustavo Gómez passou por exames médicos nesta quarta-feira (13) e teve detectada uma lesão na virilha esquerda. O defensor de 27 anos já iniciou o tratamento e seguirá sob avaliação. A boa notícia é que a tendência é que Gustavo Gómez consiga se recuperar a tempo da finalíssima. O prognóstico aponta um retorno até para a próxima semana, embora ainda exista a possibilidade de o paraguaio ser poupado até um período mais próximo da grande final. Vale destacar que Gustavo Gómez disputou todos os jogos do Palmeiras nesta campanha de Libertadores.