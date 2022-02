PSG x Real Madrid: onde assistir ao vivo, horário e informações da Champions League 21/22

Chegou a hora do mata-mata! PSG e Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira (15), no Parque dos Príncipes, às 17h (de Brasília), em jogaço pelas oitavas de final da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na tv aberta, do TNT Sports, na tv fechada, e pelo HBO Max, na internet. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO PSG x Real Madrid DATA Terça-feira, 15 de fevereiro de 2022 LOCAL Parque dos Príncipes, Paris - FRA HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SBT, na tv aberta, no TNT Sports, na tv fechada, e o HBO Max, na internet, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta terça-feira, no Parque dos Príncipes. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

O PSG chega às oitavas de final da Champions League após ficar com o segundo lugar do grupo A, com 11 pontos marcados.

A equipe parisiense soma três vitórias, dois empates e uma derrota até o momento.

Mauricio Pochettino aguarda ansiosamente por um posicionamento do departamento médico para saber se poderá contar, ou não, com Neymar, que está em fase final de recuperação de uma lesão no tornozelo.

O brasileiro treinou nos últimos dias junto com o elenco e aumentou as possibilidades de ir a campo nesta terça-feira.

Do outro lado, o Real Madrid concluiu a primeira fase da Liga dos Campões na liderança do grupo D, com 15 pontos.

Os Merengues somam cinco vitórias e uma derrota na competição.

Assim como o rival, o Real também espera poder ter Benzema disponível, já que o francês faz tratamento intensivo para se recuperar de uma lesão no bíceps femural.

A CAMPANHA DO PSG

Brugge 1 x 1 PSG

PSG 2 x 0 Manchester City

PSG 3 x 2 RB Leipzig

RB Leipzig 2 x 2 PSG

Manchester City 2 x 1 PSG

PSG 4 x 1 Brugge

A CAMPANHA DO REAL MADRID



Inter de Milão 0 x 1 Real Madrid

Real Madrid 1 x 2 Sheriff

Shakhtar Donetsk 0 x 5 Real Madrid

Real Madrid 2 x 1 Shakhtar Donetsk

Sheriff 0 x 3 Real Madrid

Real Madrid 2 x 0 Inter de Milão

MELHORES APOSTAS E DICAS

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

PSG

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA PSG 1 x 0 Rennes Ligue 1 11 de fevereiro de 2022 Lille 1 x 5 PSG Ligue 1 6 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Nantes x PSG Ligue 1 19 de fevereiro de 2022 17h (de Brasília) PSG x Saint-Etienne Ligue 1 26 de fevereiro de 2022 17h (de Brasília)

REAL MADRID

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Villarreal 0 x 0 Real Madrid La Liga 12 de fevereiro de 2022 Campinense 1 x 3 Bahia Copa do Nordeste 6 de fevereiro de 2022

Próximas partidas