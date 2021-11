Qual foi a lesão de Neymar? Quando o atacante do PSG volta a campo?

Durante o clássico entre Saint-Étienne e PSG pela Ligue 1, no dia 28 de novembro, Neymar sofreu uma lesão no tornozelo e pode ficar algum tempo fora dos gramados.

O camisa 10 do PSG e da seleção brasileira sofreu uma entorse no tornozelo e foi retirado de campo aos prantos. O lance aconteceu já no final da partida, que o PSG venceu por 3 a 1, com dois gols de Marquinhos e um de Di María. Os três tentos tiveram assistência de Lionel Messi. Denis Bouanga fez o gol dos donos da casa.

A GOAL repassa as principais informações de mais uma lesão do brasileiro, que pode ser desfalque de peso para o PSG nas próximas rodadas da Ligue 1 e da Liga dos Campeões.

O que aconteceu no lance?

O jogo já estava nos minutos finais, e o PSG vencia por 2 a 1, quando Neymar entrou em uma disputa de bola com Yvann Maçon. O brasileiro pulou para fugir do contato com Maçon, mas quando aterrisou, pisou na perna do marcador e apoiou todo o peso do corpo no pé esquerdo, que acabou virando no chão.

Imediatamente, o brasileiro caiu no chão e começou a gritar de dor. Ele foi retirado de maca enquanto chorava.

A única coisa que se sabe até agora é que foi uma lesão no tornozelo esquerdo.

Quanto tempo Neymar será desfalque no PSG? E na seleção?

Só se saberá quanto tempo Neymar ficará de fora depois dos resultados dos exames. Provavelmente no início da semana que começa em 29/11, já será divulgado o que aconteceu e o tempo de recuperação.