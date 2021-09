Liga dos Campeões 2021/22: artilheiros, assistências e raio-x dos gols do torneio

Com grandes jogadores na disputa, veja os líderes de gols e assistências nesta edição da Champions League

A Liga dos Campeões da Uefa de 2021/22 já começou com muitos gols, abrindo uma disputa particular pela artilharia do campeonato.

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé, Karim Benzema, Erling Haaland e outros dos grandes nomes do futebol europeus são alguns dos favoritos a artilheiro da competição, mas outras surpresas ainda podem aparecer no meio do caminho e mudar a ordem do jogo.

Os garçons, aqueles que dão as assistências, também são importantes e entram no levantamento que considera apenas a "temporada regular", e não a fase preliminar da Champions League.

Haaland, como artilheiro, e Cuadrado como garçom, defendem os títulos conquistados na intensa temporada de 2020/21, que acabou com o título do Chelsea.

Abaixo, a Goal apresenta os principais números da competição, incluindo goleadores e os principais assistentes que criam os gols de suas equipes. Confira:

Champions 2021/22: artilharia da edição

POS. JOGADOR CLUBE GOLS PARTIDAS 1 Sébastien Haller Ajax 4 1 2 Christopher Nkunku RB Leipzig 3 1 3 Robert Lewandowski Bayern de Munique 2 1 4 Thomas Müller Bayern de Munique 1 1 =4 Alex Sandro Juventus 1 1 =4 Paulo Dybala Juventus 1 1 =4 Álvaro Morata Juventus 1 1 =4 Cristiano Ronaldo Manchester United 1 1 =4 Ivan Rakitic Sevilla 1 1 =4 Luka Sucic RB Salzburg 1 1 =4 Moumi Ngamaleu Young Boys 1 1 =4 Theoson Siebatcheu Young Boys 1 1 =4 Manu Trigueros Villarreal 1 1 =4 Arnaut Danjuma Villarreal 1 1 =4 Remo Freuler Atalanta 1 1 =4 Robin Gosens Atalanta 1 1 =4 Romelu Lukaku Chelsea 1 1 =4 Jude Belligham Borussia Dortmund 1 1 =4 Erling Haaland Borussia Dortmund 1 1 =4 Francisco Montero Besiktas 1 1 =4 Adama Traoré Sherrif 1 1 =4 Mono Yansané Sheriff 1 1 =4 Ander Herrera PSG 1 1 =4 Hans Vanaken Club Brugge 1 1 =4 Mohamed Salah Liverpool 1 1 =4 Jordan Henderson Liverpool 1 1 =4 Ante Rebic Milan 1 1 =4 Brahim Díaz Milan 1 1 =4 Nathan Aké Manchester City 1 1 =4 Riyad Mahrez Manchester City 1 1 =4 Jack Grealish Manchester City 1 1 =4 João Cancelo Manchester City 1 1 =4 Gabriel Jesus Manchester City 1 1 =4 Steven Berguis Ajax 1 1 =4 Paulinho Sporting 1 1 =4 Rodrygo Real Madrid 1 1

*Atualizada em 15 de setembro de 2021, às 18h01 (de Brasília)

Champions 2021/22: garçons da edição

POS. JOGADOR CLUBE ASSISTÊNCIAS PARTIDAS 1 Cristiano Sheriff 2 1 =1 Antony Ajax 2 1 3 Bruno Fernandes Manchester United 1 1 =3 Gerard Moreno Villarreal 1 1 =3 Silvan Hefti Young Boys 1 1 =3 Aleksei Miranchuk Atalanta 1 1 =3 Dúvan Zapata Atalanta 1 1 =3 César Azpilicueta Chelsea 1 1 =3 Rodrigo Bentancur Juventus 1 1 =3 Leroy Sané Bayern de Munique 1 1 =3 Miralem Pjanic Besiktas 1 1 =3 Jude Bellingham Borussia Dortmund 1 1 =3 Thomas Meunier Borussia Dortmund 1 1 =3 Eduard Sobol Club Brugge 1 1 =3 Kylian Mbappé PSG 1 1 =3 Divock Origi Liverpool 1 1 =3 Rafael Leão Milan 1 1 =3 Ilkay Gundogan Manchester City 1 1 =3 Rúben Diaz Manchester City 1 1 =3 Jack Grealish Manchester City 1 1 =3 Yussuf Poulsen RB Leipzig 1 1 =3 Dani Olmo RB Leipzig 1 1 =3 Nordi Mukiele RB Leipzig 1 1 =3 Noussair Mazraoui Ajax 1 1 =3 Ryan Gravenberch Ajax 1 1 =3 Matheus Luiz Sporting 1 1 =3 Eduardo Camaving Real Madrid 1 1

Champions 2020/21: quem foi o artilheiro?

Erling Haaland, jovem jogador do Borussia Dortmund, foi a grande artilheiro da temporada na Liga dos Campeões. Mesmo eliminado nas quartas de final, o camisa 9 teve tempo de marcar 10 gols na competição, dois a mais que Kylian Mbapppé, do PSG, que foi o vice-artilheiro.

Champions 2020/21: quem deu mais assistências?

O garçom da temporada 2020/21 da Liga dos Campeões foi Juan Cuadrado, da Juventus. Também sem alcançar a final, o jogador, que viu seu time ser eliminado ainda nas oitavas, deu seis assistências aoas seu companehiros na competição. Atrás dele, com quatro, ficou Josua Kimmich, do Bayern de Munique.