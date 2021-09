Como assistir à Champions League no HBO Max?

O serviço tem os direitos de transmissão de todos os jogos da maior competição do mundo; veja detalhes de como assinar para acompanhar a Champions

Lançado no Brasil há pouco tempo, o serviço de streaming do Grupo Turner (dono dos canais TNT, Space, Cartoon Network e TNT Sports), o HBO Max, foi lançado e projetado para transmitir filmes, séries e jogos de futebol ao vivo.

É semana de Champions! 🏆🌍



A bola vai rolar na fase de grupos. Quem vai se dar bem? 💪



Além do Brasileirão, com os direitos de transmissão dos mesmos times que possuem contrato com a TNT (ou seja, Athletico-PR, Bahia, Ceará, Fortaleza, Juventude, Palmeiras e Santos), o HBO Max irá transmitir todos os jogos da Champions League 2021/22.

Mas, como fazer para assistir e acompanhar aos jogos através da plataforma? A Goal detalha valores e como acessar ao conteúdo do HBO Max.

Como assistir aos jogos da Champions League no HBO Max?

Para acompanhar aos jogos da Champions, basta criar sua conta HBO Max e assinar o serviço clicando aqui.

Abaixo, você confere os valores de cada plano disponível:

R$ 19,90/mês - R$ 54,90/3 meses - R$ 169,90/12 meses

Smartphones e tablets (APENAS)

1 tela de cada vez

Qualidade padrão

Baixe até 5 títulos

R$ 27,90/mês - R$ 74,90/3 meses - R$ 239,90/12 meses