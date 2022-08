PSG x Monaco: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Ligue 1

Jogo acontece neste domingo (28), pela quarta rodada do Campeonato Francês; veja como acompanhar na TV e na internet

Querendo manter o ritmo avassalador, o PSG recebe o Monaco neste domingo (28), no Parque dos Príncipes, a partir das 15h45 (de Brasília), pela quarta do Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Os parisienses, na liderança com 9 pontos, buscam mais uma vitória na Ligue, mas seguem sem poder contar com Navas, Dagba e Draxler, enquanto Vitinha está suspenso.

Além disso, o técnico Gaultir pode promover ao menos uma mudança em seus onze inicias, com Paredes entrando no meio de campo, enquanto o trio Messi, Neymar e Mbappé está confirmado.

Do outro lado, o Monaco ocupa a 12ª posição, com 4 pontos, e também tem desfalque: Vanderson está suspenso, e será substituído por Aguilar.

Já Okou e Geubbel, com problemas físicos, são dúvidas, enquanto Fofana volta de suspensão.

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o PSG vencer 13 vezes, o Monaco ganhou cinco, além de dois empates. No duelo mais recente, os monegascos ganharam por 3 a 0, pela Ligue 1 2021/22.

Prováveis escalações

Possível escalação do PSG: Donnarumma; Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Paredes, Verratti, Mendes; Messi, Neymar; Mbappe.

Possível escalação do Monaco: Nubel; Aguilar, Disasi, Badiashile, Henrique; Lucas, Fofana, Camara; Diatta, Ben Yedder, Embolo.

Desfalques da partida

PSG:

Navas, Dagba e Draxler: lesionados.

Vitinha: suspenso.

Monaco:

Vanderson: suspenso.

Myron Boadu: lesionado.

Quando é?

JOGO PSG x Monaco DATA Domingo, 28 de agosto de 2022 LOCAL Parque dos Príncipes, Paris - FRA HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Monaco

JOGO CAMPEONATO DATA Monaco 1 x 4 Lens Ligue 1 20 de agosto de 2022 Monaco 1 x 1 Rennes Ligue 1 13 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Monaco x Troyes Ligue 1 31 de agosto de 2022 14h (de Brasília) Nice x Monaco Ligue 1 4 de setembro de 2022 15h45 (de Brasília)

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA Lille 1 x 7 PSG Ligue 1 21 de agosto de 2022 PSG 5 x 2 Montpellier Ligue 1 13 de agosto de 2022

Próximas partidas