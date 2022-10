Ligue 1: os artilheiros e garçons do Francês na temporada 2022/2023

Confira os números da temporada do Campeonato Francês, como gols e assistências

A Ligue 1 é uma liga estelar, com Lionel Messi, Neymar e Mbappé desfilando os seus talentos e encantando os torcedores com a camisa do PSG. Na temporada passada, a equipe parisiense voltou a levantar o troféu do torneio, o décimo na história do clube.

Porém, apesar das grandes estrelas no PSG, o Campeonato Francês ainda conta com nomes importantes como Alexis Sánchez, no Marseille, Lacazette, no Lyon, e Jonathan David, no Lille, que prometem brigar de frente com o principal rival.

Aqui, na GOAL, o torcedor pode ver a lista atualizada dos artilheiros da edição 2022/23, bem como os líderes em assistências.

Índice de conteúdos

Artilharia - Ligue 1 2022/23