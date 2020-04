PSG pressiona Mbappé e 'ameaça' perdê-lo de graça em 2022 para o Real Madrid

Os franceses dizem preferir que ele saia de graça em 2022 do que em 2021 mesmo com altos valores envolvidos

Kylian Mbappé vai precisar fazer jogo duro no se quiser ir para o . Aos 21 anos, o atacante é o grande sonho dos merengues, mas seu clube promete não facilitar sua ida à , nem mesmo por cifras altas.

Mbappé já recusou diversas tentativas do PSG de renovação de contrato, algo que vem alimentando as esperanças madrilenhas para tê-lo como reforço em breve. Os Blancos já assumiram que a contratação do francês ainda em 2020 é algo quase impossível, e agora os esforços são para tentar o jogador em 2021.

Do lado francês, segundo o AS, o diretor esportivo do PSG, Leonardo declarou que prefere perder o atacante de graça em 2022 do que aceitar uma oferta - qualquer que for - em 2021, algo que até mesmo dentro do clube, é visto como um jeito de pressionar Mbappé a renovar seu contrato.

Mas, mesmo que consiga segurar Mbappé até o final de seu contrato, os franceses já não seriam mais seus donos quando ele for defender o título da na de 2022, que diferente das outras edições vai acontecer entre novembro e dezembro, quando o vínculo do jogador de 21 anos com o PSG já vai ter se encerrado.

Para os franceses, a liberação de Mbappé vai muito além das questões financeiras, o clube não quer ser visto como "fraco" por deixar seu principal jogador e a grande esperança dos clube de conquistar a Liga dos Campeões pela primeira vez na sua história.

Por enquanto, o PSG tem tido sucesso em evitar a imagem de fraco, uma vez que os seus jogadores, ainda mais os principais, têm tido dificuldades em deixar o clube. Neymar não conseguiu a tão sonhada transferência de volta ao , assim como Verratti, Cavani ficou em Paris apesar das fortes tentativas do Atlético de Madrid.

Isso tudo foi facilitado desde que Al-Khelaifi assumiu a presidência do time em 2011 e fez com que dinheiro não fosse mais um problema ao time de Paris.

Desde 2017 Mbappé defende as cores da equipe de Paris, já foram 120 partidas disputas, além de 90 gols marcados e cinco títulos conquistados, entre eles dois da .