Real Madrid precisa contratar um centroavante? Os números dizem que sim

Luka Jovic e Mariano Díaz não convencem e estatísticas mostram que o Real deve contratar um reserva para Benzema quando o mercado reabrir

O vai buscar um artilheiro no próximo mercado. Pelo menos é o que as informações sobre o interesse do clube em jogadores como Erling Haaland, Kylian Mbappé e até mesmo Pierre-Emerick Aubameyang deixam a enteder. E os números dos centroavantes do Real nesta temporada respaldam esta decisão.

O único que deve ter o futuro assegurado no Santiago Bernabéu é Karim Benzema. Com contrato até 2002, o francês soma 14 gols em LaLiga, quatro na Liga dos Campeões e mais um na . A temporada do jogador, porém, é muito irregular. Desde o começo de 2020, foram apenas três gols marcados.

Mas os jogadores reservas de Benzema não tem agradado e mesmo com a irregularidade do camisa nove não conseguem cavar seu lugar no time titular. Luka Jovic e Mariano Díaz são as opções que Zidane tem para a posição mas o treinador parece não contar muito com os jogadores.

Mais times

O atacante sérvio, contratado no início da temporada por R$ 341 milhões, fez apenas dois gols em LaLiga. E um caso curioso irritou muitoa diretoria madrilenha: Jovic quebrou sua quaretena na e chegou até a ser criticado pela primeira-ministra do país.

Já o dominicano fez apenas um gol na temporada. Em seu primeiro jogo na temporada, contra o , o dominicano fez o segundo gol do Real na vitória por 2 a 0. Foram somente quatro participações até a paralisação pelo covid-19, com menos de 70 minutos em campo.

Depois de Benzema, os artilheiros do Real em LaLiga são Sérgio Ramos, com cinco gols, e Modric e Casemiro, com três. Os atacantes de lado de campo também não tem sido artilheiros. Bale, Rodrygo e Vinicius Junior marcaram dois gols cada, enquanto que Isco e Hazard só balançaram as redes uma vez cada no Campeonato Espanhol.

O clube merengue marcou 49 gols antes da paralisação do futebol, número muito distante dos 63 tentos anotados pelo Barcelona. O que preocupa também é a pontaria do time. Apenas 13,88% das finalizações se convertem em gols. A porcentagem do Barça neste quesito é de 23%. São 11 equipes com porcentagem maior que a do Real em LaLiga.

Com 77 gols em todas as competições, as comparações com outros times europeus são inevitavéis. O de Mbappé já anotou 130 gols, enquanto que o já fez 86 gols e o Barça balançou as redes 82 vezes.