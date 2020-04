Atlético de Madrid "sai na frente" para ter Cavani. É o que sugere a mãe do atacante

Em entrevista a site uruguaio, Berta Gomez diz que filho gostaria de jogar no futebol espanhol

Sem contrato com o a partir do dia 30 de junho, Edinson Cavani é um dos nomes que promete agitar o mercado na próxima janela de transferências. E, pelo que indicou a mãe do jogador, o pode voltar a sonhar com o uruguaio.

Berta Gomez falou sobre o futuro do filho ao site Ovacion Digital, de seu país natal. "Felizmente hoje há muitos clubes interessados em contratar Cavani. Ele ainda não sabe onde vai jogar e restam três meses de contrato em Paris", afirmou ela.

"Temos que pensar com cuidado. Neste momento ele não tem intenção de retornar ao . Ele planeja continuar na Europa e gostaria de ir para a ", completou.

A declaração é um sinal de que Cavani e seu estafe reabriram as portas ao Atlético. O clube colchonero negociou com o uruguaio já na última janela, mas não houve acerto. O presidente Enrique Cerezo inclusive chegou a reclamar da conduta de parentes e empresários do jogador de 33 anos e incomodou a mãe do atleta.

"O presidente tem de pedir desculpas. Não vamos guardar rancor e tudo pode ser solucionado se ele retirar suas palavras. Meu filho terá ofertas e isso não está em dúvida pelo atacante que ele é e tem sido nos últimos anos", afirmou Berta ao jornal espanhol AS na ocasião.

Ao mesmo tempo que reacende as esperanças do Atleti - e quem sabe de outros clubes de -, a declaração de que Cavani quer ir para a Espanha pode frustrar outras equipes ao redor do mundo.

Só nos últimos meses, o uruguaio foi especulado como possível reforço de , da (onde fez bastante sucesso), , da , e , do Uruguai. Os rumores também chegaram ao , com , e aparecendo como times interessados no artilheiro.