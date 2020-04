Operação Mbappé: crise do coronavírus deve fazer Real Madrid adiar seu plano mais ousado

A pandemia faz o clube merengue deixar para 2021 a contratação do astro francês, que segue sem renovar o contrato com o PSG para facilitar sua saída

O sonho do de ver Kylian Mbappé vestindo a camisa do clube deve ficar para 2021. A crise do coronavírus está afetando as finanças de clubes no mundo todo e não é diferente com o Real, que está sendo obrigado a rever suas estratégias de contratação para a próxima temporada.

Havia uma expectativa na diretoria do clube merengue que a Operação Mbappé seria bem sucedida já na próxima janela de transferências. As esperanças eram alimentadas de diversas formas: os desentendimentos com Thomas Tuchel, com os ultras (torcedores organizados do ) e até mesmo os fracassos do clube parisiense na Liga dos Campeões.

Porém, a pandemia da covid-19 fez com que todo o cenário do futebol mundial fosse alterado. Sem fontes de rendas, os clubes não terão dinheiro para fazerem grandes contratações e uma saída deve ser a troca de jogadores para a próxima temporada.

Desta forma, o Real deixará para 2021 a contratação mais desejada pelo clube nos últimos anos. E Mbappé está "ajudando" o clube espanhol para que o sonho se realize. Seu contrato com o PSG se encerra em 2022 e o atacante não vem se mostrando disposto a renovar com o clube.

A não renovação do contrato de Mbappé é fundamental nesta questão. Real Madrid e PSG têm uma boa relação, principalmente entre seus presidentes. E não seria bom para esse relacionamento se o jogador saísse de graça em 2022. Desta forma, o time de Paris seria "obrigado" a vendê-lo em 2021.

Toda a crise causada pelo coronavírus pode refletir até mesmo na quantia que o Madrid desembolsaria para contratar Mbappé. Meses atrás, falaria-se em uma negociação recorde, girando em torno de mais de 300 milhões de euros (R$ 1,7 bilhão). Mas a expectativa agora é de que seja a metade deste valor (ou menos) no ano que vem.