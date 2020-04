Neymar ou Mbappé: quem fez mais golaços nesta temporada da Ligue 1?

Atacantes do PSG são as principais referências ofensivas da equipe no Francês, mas quem fez mais golaços? Assista ao top 5 de Neymar e Mbappé

Neymar e Mbappé são as duas principais referências ofensivas do e também do futebol francês. Companheiros de time e amigos fora de campo, os dois atacantes afinam cada vez mais o entrosamento dentro das quatro linhas. Mas, apesar disso, os jogadores também protagonizam disputas pessoais interessantes.

Mbappé se tornou a segunda transferência mais cara da história do futebol quando foi contratado pelo Paris, atrás apenas de Neymar, que deixou o por 222 milhões de euros. Frente ao sucesso e às boas exibições, a dupla também é constantemente especulada em outros clubes.

O nome de Neymar tem mais força para retornar à Catalunha, mas o Real Madrid também segue como um dos grandes interessados. O clube merengue também está de olho em Mbappé, contudo, contratar os dois jogadores de uma só vez é algo bastante improvável.

Mais times

Além disso, os jogadores também brigam, claro, pela artilharia do PSG e das competições que o clube disputa. Mas além do número de gols, os dois craques também prometem "rivalizar" em um outro quesito: o de golaços marcados.

Levando em conta as rodadas disputadas da até a paralisação causada pela pandemia do novo coronavírus, separamos os cinco gols mais bonitos de Neymar e Mbappé no desta temporada.

Assista abaixo a dois top 5: o de golaços de Neymar e o de golaços de Mbappé.

Top 5: golaços de Neymar

Nesta temporada, Neymar voltou a sofrer com algumas lesões, que o fizeram perder quase três meses de trabalho no total. Inclusive, a última contusão, na costela, fez com que o craque protagonizasse mais uma polêmica no PSG. Ele chegou a reclamar publicamente do departamento médico do Paris por ter demorado no processo de sua recuperação e por poupá-lo de algumas partidas.

Mas apesar das lesões, quando Neymar joga o PSG já sabe o que esperar. Além de decidir a classificação do clube para as quartas de final da Champions League, em partida contra o , o brasileiro é garantia de golaços na Ligue 1.

Top 5: golaços de Mbappé

Enquanto Neymar teve problemas com lesões, Mbappé esteve em grande forma física. Ainda mais com a ausência do brasileiro em algumas partidas pela Ligue 1, o francês foi a grande referência do ataque do Paris e apresentou números incríveis

Nessa temporada, o jovem de 21 anos marcou 30 gols em 30 partidas disputadas. A incrível média se mantém na Ligue 1, onde ele balançou as redes 17 vezes em 20 oportunidades. E com tantos gols marcados, é claro que não faltam golaços nessa lista.

E aí, quem leva a melhor nessa disputa?