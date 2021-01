PSG planeja “supertime” com Messi e Sergio Ramos, diz TV da Espanha

Paris teria interesse em trazer craques de Real Madrid e Barcelona para jogar ao lado de Neymar e cia.

Lionel Messi e Sergio Ramos serão dois dos principais personagens no mercado de transferências nos próximos meses. Em fim de contrato com e , respectivamente, os craques poderão ingressar em um novo clube de graça no meio deste ano. E segundo um programa de TV da , esse clube pode ser o , de Neymar.

Sergio Ramos e sua renovação de contrato com o Real Madrid tem sido um dos assuntos da semana na imprensa espanhola, já que o capitão merengue está livre para assinar um pré-contrato com outra equipe desde o início de janeiro deste ano - mesma situação de Messi.

Com isso, na noite desta segunda-feira (04), o programa El Chiringuito, do canal Mega, da Espanha, revelou o que teria sido uma última conversa entre o zagueiro e Florentino Pérez, presidente do Madrid.

De acordo com o jornalista Josep Pedrerol, os dois teriam se encontrado no quarto do hotel do camisa 4 antes do duelo entre Real e Elche, no dia 30 de dezembro. Então, Ramos teria dito que não aceita a proposta de renovação oferecida pelo clube e foi além: afirmou que o PSG planeja montar um supertime com ele e Lionel Messi, o que seria determinante para o espanhol aceitar uma transferência para a .

💣💣 ¡BOMBAZO MUNDIAL de @jpedrerol !💣💣



"RAMOS, a FLORENTINO: 'En el PSG me han dicho que harán un EQUIPAZO conmigo y con MESSI". #ChiringuitoRamos pic.twitter.com/QZz5Zv8NfV — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 5, 2021

Foto: Getty Images

As conversas entre Sergio Ramos e Real Madrid por uma renovação de contrato estão acontecendo há algum tempo, mas sem nenhum desfecho, até o momento. Segundo o programa El Partidazo Cope, também da Espanha, o clube merengue teria oferecido um novo vínculo de dois anos com redução salarial de 10% ao zagueiro, que teria recusado a oferta. Cabe destacar que o Real costuma oferecer contratos de apenas um ano para jogadores que já passaram dos 30 anos.

💥 Informa @melchorcope



💶 Renovaciones R. Madrid



🛡️ Sergio Ramos

1 año / mismo sueldo

2 años / reducción salarial (10%)

❓ No hay respuesta



⚔️ Modric

1 año / reducción salarial (10%)

✅ Aceptado



⚔️ Lucas Vázquez

3 años / reducción salarial (10%)

❌ No acepta#PartidazoCOPE pic.twitter.com/Pt8Cty0lKO — El Partidazo de COPE (@partidazocope) January 4, 2021

Enquanto isso, todos sabem que Lionel Messi também pensa em deixar o Barcelona. O camisa 10 já havia manifestado seu desejo de mudar de equipe ao final da temporada passada, mas decidiu permanecer na Catalunha até o final de seu contrato, que se encerra na metade de 2021.

Então, no final do ano passado, após marcar dois gols contra o Manchester United e garantir a classificação do PSG para as oitavas de final da Liga dos Campeões, Neymar afirmou que ele e Messi jogariam juntos na próxima temporada, o que reforçou os rumores sobre uma possível transferência do argentino para Paris.

E por obra do destino, os dois craques ainda terão duelo decisivo pela Champions League. PSG e Barcelona duelam por uma vaga nas quartas de final da competição, o que dará dois encontros entre os velhos amigos.

Por fim, segundo a ESPN, Sergio Ramos também vê com bons olhos uma ida ao , de Pep Guardiola, que gostaria de contar com o zagueiro em sua equipe. E como todos sabem, o treinador espanhol também seria um dos motivos para Lionel Messi aceitar uma transferência aos Citizens.